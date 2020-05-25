Минпросвещения попросили провести семинар для регионов по летнему отдыху

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Заместитель председателя Госдумы , автор законопроектов об организации детского отдыха Ирина Яровая обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением организовать на федеральном уровне обучающий семинар для региональных властей для подготовки к детской летней оздоровительной кампании, сообщили журналистам в пресс-службе депутата.

"Учитывая, что летняя оздоровительная кампания этого года впервые должна была готовиться регионами в новом формате взаимодействия с организациями детского отдыха на местах, а также, принимая во внимание особые обстоятельства в связи с распространением коронавирусной инфекции, мною направлено письмо на имя министра просвещения с предложением первый обучающий семинар провести как общефедеральный и в видеоформате", - сказала Яровая.

Росздравнадзора, По ее словам, в этом семинаре, помимо профильного министерства просвещения, также должны принять участие руководство Минздрава, Роспотребнадзора МЧС и Минтруда – те ведомства, территориальные органы которых по действующему законодательству являются участниками комиссий, работа которых нацелена на помощь в организации детского отдыха.

Яровая считает, что работа в таком формате позволит оказать практическую помощь регионам в организации обучения на местах и дать ответы в том числе на вопросы регионов, избежать ошибок в организации отдыха детей.

"Информация, полученная в рамках семинара, в свою очередь будет использована региональными органами исполнительной власти и межведомственными комиссиями для проведения информационно-разъяснительной работы с руководителями организаций отдыха и оздоровления детей, помощи в подготовке персонала, что имеет огромное практическое значение в создании комфортных, безопасных условий для детей", - подчеркнула вице-спикер Думы.

Яровая отметила, что такое серьёзное взаимодействие позволит решить задачу, поставленную президентом, и реализовать требования закона о безопасности организации летнего отдыха и перейти от практики привлечения к ответственности за нарушения, "когда уже речь идет о последствиях, к конкретной помощи при организации детского отдыха и оздоровления".

"Безусловно, готова также подключиться к этой работе и принять участие в семинаре. Считаю важным провести его в кратчайшие сроки, поэтому попросила министра просвещения до 1 июня проинформировать о принятом решении", - добавила зампред ГД.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф