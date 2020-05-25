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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T10:04
https://ria.ru/20200525/1571935093.html
В Грузии за сутки выявили лишь один новый случай заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569489836_73:0:3714:2048_1036x0_80_0_0_b5f327ac317c63498ba420d44110c796.jpg
РИА Новости

В Грузии за сутки выявили лишь один новый случай заражения коронавирусом

10:04 25.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерБлокпост на въезде в Тбилиси
Блокпост на въезде в Тбилиси
© РИА Новости / Стрингер
ТБИЛИСИ, 25 мая – РИА Новости. Только один новый случай инфицирования коронавирусом зафиксирован в Грузии за сутки, число зараженных достигло 731 человек, выздоровевших стало на четыре больше - 526, сообщили на сайте по мониторингу заболевания.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 731, среди них выздоровели - 526, смертельных случаев - 12", - отмечается на сайте.
В статистических данных сказано, что в режиме карантина находятся 3076 человек, под наблюдением - 300, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека.
Режим чрезвычайного положения и комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск) завершились в Грузии 22 мая, однако ряд ограничений все еще остались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗГрузияВ мире
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