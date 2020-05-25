В Грузии за сутки выявили лишь один новый случай заражения коронавирусом

В статистических данных сказано, что в режиме карантина находятся 3076 человек, под наблюдением - 300, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека.

Режим чрезвычайного положения и комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск) завершились в Грузии 22 мая, однако ряд ограничений все еще остались.