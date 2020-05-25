В Грузии за сутки выявили лишь один новый случай заражения коронавирусом

ТБИЛИСИ, 25 мая – РИА Новости. Только один новый случай инфицирования коронавирусом зафиксирован в Грузии за сутки, число зараженных достигло 731 человек, выздоровевших стало на четыре больше - 526, сообщили на сайте по мониторингу заболевания.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 731, среди них выздоровели - 526, смертельных случаев - 12", - отмечается на сайте.
В статистических данных сказано, что в режиме карантина находятся 3076 человек, под наблюдением - 300, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека.
Режим чрезвычайного положения и комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск) завершились в Грузии 22 мая, однако ряд ограничений все еще остались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.