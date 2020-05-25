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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T10:00
https://ria.ru/20200525/1571934930.html
В Саратовской области выявили почти 100 случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823270_0:102:3074:1831_1036x0_80_0_0_1f19d3c8316ae449179ed5d61c4ea6e2.jpg
РИА Новости

В Саратовской области выявили почти 100 случаев заражения коронавирусом

10:00 25.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент
Медицинский работник и пациент
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник и пациент. Архивное фото
САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости. Пятеро детей есть в числе 98 новых выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2516, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В целом по области коронавирус унес жизни 20 пациентов.
"На 9.00 (8.00 мск) 25 мая в регионе зарегистрировано 98 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования... Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три, 15-17 лет - два, 18-19 лет - два, 20-29 лет - восемь, 30-39 лет - 11, 40-49 лет - 19, 50-59 лет - 24, старше 60 - 29... Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 42 новых случая COVID-19 выявили в Саратове, 10 - в Александрово-Гайском, девять - в Энгельсском, восемь - в Балаковском, по три - в Ершовском, Татищевском, Балашовском и Дергачевском, по два - в Ртищевском, Советском, Питерском и Турковском, по одному - в Самойловском, Пугачевском, Озинском, Красноармейском, Романовском, Ровенском, Базарно-Карабулакском, Лысогорском и Воскресенском районах области.
"Среди заболевших 57 контактных лиц, один прибывший с других территорий, 40 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 28, с признаками ОРВИ - 22, с бессимптомным течением - 38", - отмечается в сообщении.
По данным штаба, из 2516 пациентов с коронавирусом в Саратовской области выздоровели уже 812 человек, в том числе 27 - за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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