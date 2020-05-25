В Саратовской области выявили почти 100 случаев заражения коронавирусом

"На 9.00 (8.00 мск) 25 мая в регионе зарегистрировано 98 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования... Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три, 15-17 лет - два, 18-19 лет - два, 20-29 лет - восемь, 30-39 лет - 11, 40-49 лет - 19, 50-59 лет - 24, старше 60 - 29... Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.