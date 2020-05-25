В Астрахани в интернате для престарелых 124 человека заболели COVID-19

Уточняется, что 97 положительных анализов на COVID-19 — у постояльцев, еще 27 — среди сотрудников. Госпитализировали 102 проживающих, в том числе пять человек с отрицательными анализами, но неблагоприятной симптоматикой, и 21 работника учреждения. Еще шесть сотрудников проходят лечение на дому.

Ранее сообщалось, что 12 мая 71-летней пенсионерке из дома-интерната стало плохо, ей вызвали скорую помощь, но врачи не обнаружили ничего подозрительного. Через несколько дней женщина почувствовала себя хуже, вскоре ее госпитализировали. Тест на коронавирус дал положительный результат. С 18 по 22 мая инфекция подтвердилась еще у 30 проживающих и 13 сотрудников.