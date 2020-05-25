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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T10:14
https://ria.ru/20200525/1571934853.html
В Астрахани в интернате для престарелых 124 человека заболели COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570813761_0:141:3142:1908_1036x0_80_0_0_14613e1d701b7a7d2e4a6e20a6bdf9d1.jpg
РИА Новости

В Астрахани в интернате для престарелых 124 человека заболели COVID-19

09:57 25.05.2020 (обновлено: 10:14 25.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая — РИА Новости. В Астраханском доме-интернате для престарелых и инвалидов число заразившихся коронавирусом выросло почти втрое — до 124 человек, сообщили в управлении администрацией губернатора региона.
Уточняется, что 97 положительных анализов на COVID-19 — у постояльцев, еще 27 — среди сотрудников. Госпитализировали 102 проживающих, в том числе пять человек с отрицательными анализами, но неблагоприятной симптоматикой, и 21 работника учреждения. Еще шесть сотрудников проходят лечение на дому.
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Ранее сообщалось, что 12 мая 71-летней пенсионерке из дома-интерната стало плохо, ей вызвали скорую помощь, но врачи не обнаружили ничего подозрительного. Через несколько дней женщина почувствовала себя хуже, вскоре ее госпитализировали. Тест на коронавирус дал положительный результат. С 18 по 22 мая инфекция подтвердилась еще у 30 проживающих и 13 сотрудников.
По информации регионального минздрава, всего в Астраханской области зарегистрировано 1558 случаев COVID-19, из них 57 — за минувшие сутки. За весь период в регионе выздоровели 693 больных, 13 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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