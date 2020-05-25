В США школьники получают дипломы во время пандемии

ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Почти 3,7 миллиона выпускников заканчивают в этом году школы в Почти 3,7 миллиона выпускников заканчивают в этом году школы в США в условиях коронавируса: новый уклад жизни исключил возможность проведения традиционных балов и привычных церемоний вручения дипломов. РИА Новости поинтересовалось, как отметят это событие американские школьники и их семьи.

Школы по всей Америке начали закрывать в марте, сначала на неопределенный срок, но потом почти повсеместно - до конца учебного года. Обучение, общение и большая часть жизни перешла в онлайн-режим, лишив будущих выпускников сразу множества связанных с последним годом детства и школы традиций и ожиданий.

Новая реальность

Вручение дипломов о среднем образовании традиционно проходит в США в мае-июне и считается, как и в России, очень значимым событием. Масштаб выпускных церемоний определяется достатком и возможностями района, к которому приписана школа, и амбициями учащихся и их родителей, поэтому и в условиях пандемии единого решения для всех тоже не нашлось.

Как пояснили РИА Новости в Управлениях образования штатов Виргиния и Мэриленд, решения о том, как именно проводить выпускные мероприятия и провожать выпускников во взрослую жизнь, принимаются на региональном уровне, при этом каждая школа в координации с родительским комитетом выносит окончательное решение о том, какую форму примет выпускной.

"Некоторые округа проводят выпускные виртуально, тогда как другие организуют реальные церемонии в соответствии с требованиями социального дистанцирования", - рассказал РИА Новости представитель Управления образования штата Виргиния Чарлз Пайл (Charles B. Pyle).

По его словам, в случае если школы проводят традиционную церемонию, она, по требованиям властей, должна включать не более 10 человек одновременно. Учитывая, что в среднем ежегодно каждую американскую государственную школу заканчивает несколько сотен выпускников, проведение церемонии в условиях карантина группами по 10 человек становится очень непростым мероприятием.

"В нашем штате есть как деревенские, так и городские школы: если для первых, где сравнительно малое число учащихся, проведение традиционной церемонии может быть практичным, то в городах с высокой плотностью населения, где число выпускников составляет тысячи, лучшим вариантом станет онлайн-церемония", - прокомментировал ситуацию Пайл.

Как рассказала РИА Новости мама одной из выпускниц школы в округе Монтгомери штата Мэриленд, школа ее дочери до сих пор не определилась, как именно отметить достижения выпускников: если до пандемии планировалось провести церемонию вручения дипломов на престижной площадке в Вашингтоне, то сейчас выбор, скорее всего, падет на проведение онлайн-церемонии и рассылку дипломов по почте.

Решение в пользу онлайн-церемоний в условиях, когда Америка лишь начинает выходить из вызванного коронавирусом карантина, при этом о победе над вирусом речи пока не идет, принимают многие школы. Так, согласно объявлению округа Фредерик в Мэриленде, несмотря на послабления карантина, выпускные тоже будут проходить в июне только онлайн.

Автопробегом по карантину

Несмотря на жесткие карантинны меры, школы и родители стремятся сделать все, чтобы 12-классники запомнили свой выпускной не только под знаком коронавируса: перед домами выпускников выставляют специальные таблички, украшают двери символикой школы, пекарни раздают выпускникам бесплатные пончики, а родители активно обсуждают выход из создавшегося положения в соцсетях в специально организованных для этого группах "Родители Класса-2020".

Многие мемы указывают на абсурдность ситуации, когда школы из-за коронавируса отказываются от проведения церемоний на стадионах, при этом очереди создаются в магазинах. "Вероятно, если нельзя провести церемонию в спотзале и на стадионе, можно позволить выпускникам пройти по Walmart, Lowe`s или Home Depot (американские универмаг и сетевые магазины серии "Все для дома" - ред.), чтобы их объявляли по громкоговорителю", - пишет в Facebook мама выпускницы Бренда Тамир.

Родители публикуют в Facebook фото своих выпускников и делятся опытом. Так, рассказывает участница группы "Родители Класса-2020" Марси Коэн-Сингер, ее соседи организовали автомобильный парад и церемонию для живущих на их улице выпускников. Примечательно, по ее словам, то, что у самих организаторов выпускников дома нет.

В США все живут на колесах, получение прав еще до окончания школы считается фактически обязательным, и потому, наверное, автомобильные выпускные - одно из идеальных и самых востребованных решений в условиях пандемии. Так, автотрек Charlotte Motor Speedway в Северной Каролине, где обычно проходят гонки Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (National Association of Stock Car Auto Racing, NASCAR), на два дня в июне станет площадкой выпускных церемоний.

"Эти воспитанники трудились годами для получения дипломов и они достойны того, чтобы отметить это событие по-крупному. Для нас честь предоставить площадку для первого в Северной Каролине выпускного на колесах", - заявил гендиректор автотрека Грэг Уолтер. В церемонии, которая пройдет 12-13 июня, как ожидается, примут участие 2,3 тысячи выпускников десяти местных школ. Каждый из них сможет в специально отведенное время проехать по всемирно известному автотреку и получить свой диплом, не выходя из машины с соблюдением всех требований карантина.

Выпускные на колесах проходят в эти дни по всей Америке, некоторые школы проводят "проездные" церемонии, когда выпускник проезжает мимо школы и учителей, получая диплом в окно. Зачастую, однако, как свидетельствуют многочисленные видео, эмоции настолько переполняют всех участников церемонии, что объятия не удается исключить даже строгим карантинными требованиями.

Даже если школы не рискуют провести "автоцеремонию", американцы берут инициативу в свои руки и находят машинам другое применение: приглашают родных и друзей на парад перед собственным домом, чтобы отметить достижения своего чада. Автомобильные парады перед домом виновника торжества стали в условиях пандемии COVID-19 привычным делом: гости в назначенный час приезжают по нужному адресу с подарками и поздравлениями и, не выходя из машины, чествуют выпускников.

Время не ждет

Во время обсуждений того, как наилучшим образом поступить с оказавшимися под угрозой срыва выпускными торжествами, часто всплывала тема их переноса на более поздний срок.

"Управление образования округа Фредерик надеется в будущем дать возможность классу 2020 года отметить и попрощаться с сотрудниками школы и друзьями", - пообещало управление образования округа Фредерик (Мэриленд).

Между тем, как рассказала в беседе с РИА Новости выпускница одной из школ Мэриленда, многие выпускники не считают перенос торжеств на более поздний срок верным решением. "Я предпочитаю отмену переносу", - говорит Джаки. "Будет странным вернуться к этому, когда время уже прошло и пытаться пережить это заново, я бы этого не хотела и, если так будет, думаю, я не пойду", - сказала она РИА Новости. Перед Джаки и миллионами других выпускников уже сегодня стоит вопрос о том, что ждет их осенью, будет ли им позволено начать долгожданную настоящую студенческую жизнь или так и придется продолжать учиться и жить онлайн.

По признанию выпускницы, особенно тяжело дается сейчас, независимо от того, какую форму примет выпускной, разлука с учителями и друзьями. "Я не паникую, но есть ощущение, что что-то только еще зреет во мне, что именно, возможно, я осознаю уже в колледже. Пока же все это просто не кажется реальным", - признается она. Выпускников 2020 называют "поколением Z", первым по-настоящему цифровым поколением, и несмотря на это, им не хотелось бы, чтобы новая навязанная коронавирусом виртуальная реальность стала нормой. "Это худшее, что может получиться из всего этого", - считает Джаки.

С дипломом, но без танцев

Несмотря на пандемию коронавируса и укороченный учебный год, отрадно одно - качество дипломов выпускников, как и возможность поступления в желаемый вуз, не пострадает. Еще в марте было объявлено об отмене ключевых экзаменов и школы по собственной инициативе предложили желающим пройти испытания, результат на которых определялся не оценкой, а положительной отметкой об усвоении предмета. Отбор в университеты был для большинства выпускников к тому моменту уже позади, поэтому для них успехи на этих тестах значения не имели, в отличие от учащихся 10-х и 11-х классов, которым предстоит поступать в вузы в ближайшие годы.

Не задев качество дипломов, коронавирус тем не менее внес коррективы во многие другие сопряженные с последним школьным годом традиции. Так, каждый, кто когда-либо смотрел голливудские фильмы, знаком с западной традицией выпускных балов. Сцена, в которой родители провожают на выпускные танцы дочь в вечернем платье, была отмечена во множестве фильмов, однако в этом году для трех с лишним миллионов выпускников она не станет реальностью. Промы, как называются танцевальные вечера для выпускников в США, из-за коронавируса отменили, и купленные к ним платья так и останутся невостребованными.

Еще одна традиция - подписывание выпускниками фотоальбомов друг друга - из-за коронавируса тоже может сорваться. Казалось бы мелочь, автограф под фотографией или шутливая запись в альбоме, годы спустя может быть серьезным новостным поводом, если некогда дерзкий выпускник становится известным и уважаемым человеком. "У них не будет возможности пойти в школу с альбомом, чтобы все расписались в нем. Особенно сейчас, во время высоких технологий, получить настоящий автограф своих друзей - это очень ценно и этого тоже не будет", - сетует Лина, мама выпускницы в штате Мэриленд.

Между тем, если ослабление карантина будет в силе, выпускникам, может быть, удастся вместе съездить к морю. Так называемая "пляжная неделя", когда группы выпускников самостоятельно отправляются на пляж после выпускного бала, может состояться и стать настоящим испытанием на взрослость и осмотрительность перед угрозой COVID-19. Лина признается РИА Новости, что, несмотря пандемию, склоняется отпустить дочь в поездку, если таковая состоится. "Все страшно, все может быть, но хочется, чтобы они жили и не боялись и, если они будут правильно себя вести, соблюдать дистанцию, это покажет, что они взрослеют", - надеется собеседница агентства.