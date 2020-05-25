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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T09:47
https://ria.ru/20200525/1571934440.html
В Москве в Филатовской больнице лечатся почти 720 пациентов с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798863_0:0:3039:1710_1036x0_80_0_0_3bf79dadc8028f7bc4347eac1826a40c.jpg
РИА Новости

В Москве в Филатовской больнице лечатся почти 720 пациентов с COVID-19

09:47 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Почти 720 человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
Днем ранее он информировал, что на лечении находятся 709 пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего на лечении было 1136 человек.

"Сводка на утро 25.05.20. Всего на лечении: 1152. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1143. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 718. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 58. В ОРИТ: 147. На ИВЛ: 52", - написал главврач в Facebook.

Он отметил, что за сутки из больницы выписали 104 пациентов, поступили 120 людей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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