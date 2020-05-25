В Москве в Филатовской больнице лечатся почти 720 пациентов с COVID-19

"Сводка на утро 25.05.20. Всего на лечении: 1152. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1143. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 718. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 58. В ОРИТ: 147. На ИВЛ: 52", - написал главврач в Facebook.