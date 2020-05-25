В Москве в Филатовской больнице лечатся почти 720 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Почти 720 человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
Днем ранее он информировал, что на лечении находятся 709 пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего на лечении было 1136 человек.
"Сводка на утро 25.05.20. Всего на лечении: 1152. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1143. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 718. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 58. В ОРИТ: 147. На ИВЛ: 52", - написал главврач в Facebook.
Он отметил, что за сутки из больницы выписали 104 пациентов, поступили 120 людей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.