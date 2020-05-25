Во Львове начали делать тесты на антитела к коронавирусу

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) для выявления антител к коронавирусу начали делать во Львове на Украине, сообщил в понедельник мэр города Андрей Садовой.
Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Минздрав планирует начать массовое ИФА-тестирование для выявления антител к коронавирусу.
"Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавирусу. Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи… Аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник. Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования во Львове", - написал Садовой на своей странице в Facebook.
По последним данным Минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 21245 человек, 623 скончались, 7234 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.