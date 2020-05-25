Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T09:43
https://ria.ru/20200525/1571934308.html
Во Львове начали делать тесты на антитела к коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358506_0:100:3287:1949_1036x0_80_0_0_5d14f7d484609f546a1f45e72a37d20b.jpg
РИА Новости

Во Львове начали делать тесты на антитела к коронавирусу

09:43 25.05.2020
290
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) для выявления антител к коронавирусу начали делать во Львове на Украине, сообщил в понедельник мэр города Андрей Садовой.
Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Минздрав планирует начать массовое ИФА-тестирование для выявления антител к коронавирусу.
"Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавирусу. Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи… Аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник. Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования во Львове", - написал Садовой на своей странице в Facebook.
По последним данным Минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 21245 человек, 623 скончались, 7234 выздоровели.
Медицинский работник проводит забор крови на наличие антител к COVID-19 в городской поликлинике Москвы
23 мая, 10:44
В Москве готовы исследовать на антитела к COVID до 6 миллионов человек
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
230000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Андрей СадовыйЛьвовУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Экспресс-тест на коронавирус появится во Франции в середине июня
Эмблема на форме сотрудника полиции
В полиции назвали причину ДТП с маршруткой в Астраханской области
Сотрудник НИИ в лаборатории
Раскрыты детали создания российской вакцины от коронавируса
Обезьяна
Ученый рассказал, почему обезьяны не годятся для экспериментов в космосе
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия на первом пленарном заседании Общественной палаты. 19 июня 2017
Бокерия оценил меры России по борьбе с коронавирусом
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Москве в Филатовской больнице лечатся почти 720 пациентов с COVID-19
Сотрудница банка
Банки попросили больше не ограничивать эквайринговые комиссии
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова оценила уровень тестирования на коронавирус в разных странах
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом
Киев
В Киеве, несмотря на открытие метро, образовались пробки
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский попросил гуманитарной помощи у Израиля для борьбы с COVID-19
Ракетный двигатель РД-180
Украина захотела "выбить" Россию из космических программ США
Карта Мир банка Новикомбанк c отечественными чип-модулями
Российские банки смогут обмениваться данными о счетах юрлиц
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
В Молдавии хотят с 1 июня снять большинство ограничений
Машина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте Станица Луганская
КПП в Донбассе с июня перейдут на летний график
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
Лента новостейМолния