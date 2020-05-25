Во Львове начали делать тесты на антитела к коронавирусу

"Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавирусу. Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи… Аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник. Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования во Львове", - написал Садовой на своей странице в Facebook.