Албания откроет наземные границы с 1 июня

БЕЛГРАД, 25 мая – РИА Новости. Албания с 1 июня открывает границы с Черногорией, Северной Македонией и самопровозглашенной республикой Косово, с 15 июня ожидается открытие границ со странами ЕС, сообщил премьер Эди Рама.
По последним данным албанского минздрава, в стране с начала пандемии выявлены 998 больных COVID-19, выздоровели 789 человека и 32 скончались.
"Албания откроет свои наземные границы для граждан Черногории, Северной Македонией, (самопровозглашенного) Косово с 1 июня… Мы готовы снова открыть свои границы, но мы также должны получить одобрение от других стран, чтобы восстановить прямое авиасообщение", - цитирует премьера национальное агентство АТА.
"Шенгенская зона останется закрытой до 15 июня, полеты среди стран-членов ЕС пока также отменены", - уточнил Рама.
Страны региона западных Балкан постепенно снимают ограничения из-за пандемии коронавируса. МВД Хорватии опубликовало на минувшей неделе условия и правила въезда в страну. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил ранее, что власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
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