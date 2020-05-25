Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T09:50
https://ria.ru/20200525/1571934274.html
Албания откроет наземные границы с 1 июня
https://cdn21.img.ria.ru/images/155201/88/1552018883_0:200:1920:1280_1036x0_80_0_0_fb771f745eb80cb7e95650ee61a45982.jpg
РИА Новости

Албания откроет наземные границы с 1 июня

09:43 25.05.2020 (обновлено: 09:50 25.05.2020)
3786
CC0 / GjataErvin / Берат, Албания
Берат, Албания
CC0 / GjataErvin /
Берат, Албания. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 мая – РИА Новости. Албания с 1 июня открывает границы с Черногорией, Северной Македонией и самопровозглашенной республикой Косово, с 15 июня ожидается открытие границ со странами ЕС, сообщил премьер Эди Рама.
По последним данным албанского минздрава, в стране с начала пандемии выявлены 998 больных COVID-19, выздоровели 789 человека и 32 скончались.
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
11 мая, 15:52Распространение нового коронавируса
В Албании снизилось число заражений коронавирусом
"Албания откроет свои наземные границы для граждан Черногории, Северной Македонией, (самопровозглашенного) Косово с 1 июня… Мы готовы снова открыть свои границы, но мы также должны получить одобрение от других стран, чтобы восстановить прямое авиасообщение", - цитирует премьера национальное агентство АТА.
"Шенгенская зона останется закрытой до 15 июня, полеты среди стран-членов ЕС пока также отменены", - уточнил Рама.
Страны региона западных Балкан постепенно снимают ограничения из-за пандемии коронавируса. МВД Хорватии опубликовало на минувшей неделе условия и правила въезда в страну. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил ранее, что власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
421003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19МВД ХорватииИвица ДачичЭди РамаАлбанияСеверная МакедонияБосния и ГерцеговинаКосовоВ мире
Рекомендуем
В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы
В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье отец с детьми ушел в лес, чтобы переждать эпидемию COVID-19
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
В Mastercard назвали наиболее популярные товары у россиян на самоизоляции
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
Эксперт объяснил конфронтацию между США и Китаем
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин
Кудрин рассказал, без чего невозможно развитие экономики в России
Студентка волгоградского медуниверситета Дарья Разумовская
"Это мой выбор": студентка из Волгограда помогает бороться с COVID-19
Крыса
В США предупредили о росте агрессии крыс в условиях пандемии
Министр обороны Японии Таро Кого в маске
Японские политики положили начало новой масочной моде из-за COVID-19
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
МИД Китая ответил на слова советника Трампа о вакцине от COVID-19
Владимир Ефимов
Со снятием ограничений сработает отложенный спрос, считает заммэра Москвы
Эмблема на форме сотрудника полиции
Владельцы контактного зоопарка во Владивостоке бросили зверей без еды
Полицейский
Житель Вологодской области получил 13 лет колонии за убийство дочери
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Бокерия призвал разрешить прогулки для пожилых людей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
Лента новостейМолния