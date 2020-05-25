Албания откроет наземные границы с 1 июня

По последним данным албанского минздрава, в стране с начала пандемии выявлены 998 больных COVID-19, выздоровели 789 человека и 32 скончались.

"Албания откроет свои наземные границы для граждан Черногории, Северной Македонией, (самопровозглашенного) Косово с 1 июня… Мы готовы снова открыть свои границы, но мы также должны получить одобрение от других стран, чтобы восстановить прямое авиасообщение", - цитирует премьера национальное агентство АТА.