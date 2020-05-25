В полиции назвали причину ДТП с маршруткой в Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая – РИА Новости. Маршрутное такси опрокинулось в Астраханской области из-за оторвавшегося колеса, ГИБДД организовало административное расследование, сообщает УМВД России по Астраханской области.
Пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту Астрахань-Володарский, опрокинулась на автодороге в поселке Белый Ильмень в воскресенье. Пострадали 16 человек, из них 13 были госпитализированы.
"Установлено, что во время движения у микроавтобуса оторвалось переднее правое колесо. Предрейсовый медосмотр и технический контроль были пройдены, однако в путевом листе отсутствовало время фактического выхода на линию, что является нарушением правил обеспечения безопасности перевозок", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. "Полиция проводит административное расследование", - отмечается в пресс-релизе.