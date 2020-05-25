В полиции назвали причину ДТП с маршруткой в Астраханской области

"Установлено, что во время движения у микроавтобуса оторвалось переднее правое колесо. Предрейсовый медосмотр и технический контроль были пройдены, однако в путевом листе отсутствовало время фактического выхода на линию, что является нарушением правил обеспечения безопасности перевозок", - говорится в сообщении.