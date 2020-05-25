Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T09:42
https://ria.ru/20200525/1571934220.html
В полиции назвали причину ДТП с маршруткой в Астраханской области
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

В полиции назвали причину ДТП с маршруткой в Астраханской области

09:42 25.05.2020
2035
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая – РИА Новости. Маршрутное такси опрокинулось в Астраханской области из-за оторвавшегося колеса, ГИБДД организовало административное расследование, сообщает УМВД России по Астраханской области.
Пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту Астрахань-Володарский, опрокинулась на автодороге в поселке Белый Ильмень в воскресенье. Пострадали 16 человек, из них 13 были госпитализированы.
"Установлено, что во время движения у микроавтобуса оторвалось переднее правое колесо. Предрейсовый медосмотр и технический контроль были пройдены, однако в путевом листе отсутствовало время фактического выхода на линию, что является нарушением правил обеспечения безопасности перевозок", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. "Полиция проводит административное расследование", - отмечается в пресс-релизе.
ДТП
Вчера, 04:15
В ГД хотят ужесточить наказание за ДТП, совершенное водителем без прав
100311
Обсудить 0
Астраханская областьПроисшествия
Рекомендуем
Место ДТП на блокпосту в Алматы
В Алма-Ате полицейский погиб при наезде пьяного водителя на блокпост
Полицейский
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Астраханской области 13 человек госпитализировали после ДТП
Киев
В Киеве, несмотря на открытие метро, образовались пробки
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Астраханской области при опрокидывании маршрутки пострадали 16 человек
Водка
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на COVID-19
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке
В Астрахани в интернате для престарелых 124 человека заболели COVID-19
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Бокерия призвал разрешить прогулки для пожилых людей
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Во Львове начали делать тесты на антитела к коронавирусу
Обезьяна
Ученый рассказал, почему обезьяны не годятся для экспериментов в космосе
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин
Кудрин рассказал, без чего невозможно развитие экономики в России
Сотрудник НИИ в лаборатории
Раскрыты детали создания российской вакцины от коронавируса
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
Лента новостейМолния