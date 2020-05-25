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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T09:40
https://ria.ru/20200525/1571934178.html
Экспресс-тест на коронавирус появится во Франции в середине июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

Экспресс-тест на коронавирус появится во Франции в середине июня

09:40 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Консорциум французских компаний запустил производство экспресс-теста на выявление в слюне людей коронавируса нового типа, сообщает биотехнологическое предприятие SKILLCELL.
В разработке теста EasyCov принимали участие компании Vogo, SKILLCELL, а также лаборатория CNRS SYS2DIAG при финансовой поддержке министерства обороны Франции.
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Новый тест не требует специального лабораторного оборудования. В ходе анализа медицинский работник должен забрать у пациента с языка менее миллиграмма слюны и поместить ее в две ампулы. После нагревания ампул до 65 градусов их цвет покажет наличие или отсутствие коронавируса. Проведение теста занимает не более часа.
Ожидается, что экспресс-тесты появятся на французском рынке в середине июня по цене 20 евро за набор.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство обороны ФранцииВОЗФранцияВ мире
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