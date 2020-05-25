Экспресс-тест на коронавирус появится во Франции в середине июня

Новый тест не требует специального лабораторного оборудования. В ходе анализа медицинский работник должен забрать у пациента с языка менее миллиграмма слюны и поместить ее в две ампулы. После нагревания ампул до 65 градусов их цвет покажет наличие или отсутствие коронавируса. Проведение теста занимает не более часа.