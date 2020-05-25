Экспресс-тест на коронавирус появится во Франции в середине июня

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Консорциум французских компаний запустил производство экспресс-теста на выявление в слюне людей коронавируса нового типа, сообщает биотехнологическое предприятие SKILLCELL.
В разработке теста EasyCov принимали участие компании Vogo, SKILLCELL, а также лаборатория CNRS SYS2DIAG при финансовой поддержке министерства обороны Франции.
Новый тест не требует специального лабораторного оборудования. В ходе анализа медицинский работник должен забрать у пациента с языка менее миллиграмма слюны и поместить ее в две ампулы. После нагревания ампул до 65 градусов их цвет покажет наличие или отсутствие коронавируса. Проведение теста занимает не более часа.
Ожидается, что экспресс-тесты появятся на французском рынке в середине июня по цене 20 евро за набор.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
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