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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T10:05
https://ria.ru/20200525/1571934120.html
"Аэрофлот" получил субсидии за потери из-за коронавируса
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РИА Новости

"Аэрофлот" получил субсидии за потери из-за коронавируса

10:05 25.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Субсидии за потери из-за коронавируса в полном объеме доведены до трех авиакомпаний группы "Аэрофлот" - "Аэрофлота", "России" и "Авроры", подписаны приказы о выделении господдержки Azur Air и Red Wings, на рассмотрении документы от еще десяти перевозчиков, сообщили РИА Новости в Росавиации.
"В настоящее время на проверке находится документация еще 10 авиакомпаний. Заявки подали "Сибирь", "НордАвиа", "Азимут", "Уральские авиалинии", "АйФлай", "РусЛайн", "Северсталь", "Ямал", "ЮВТ Аэро", "Победа". Ранее предоставленные компаниям группы "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Россия", "Аврора") субсидии доведены до них в полном объеме", - сказали в Росавиации.
"22 мая завершена проверка пакета документов двух авиакомпаний. Подписаны приказы Росавиации о предоставлении из федерального бюджета субсидий авиакомпании "Ред Вингс" на частичную компенсацию расходов за февраль 2020 года, а также авиакомпании "Азур эйр" – за март 2020 года", - добавили в ведомстве.
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