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2020-05-25T11:35
https://ria.ru/20200525/1571934089.html
В Астрахани учительница получила условный срок за связь со школьником
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РИА Новости

В Астрахани учительница получила условный срок за связь со школьником

09:38 25.05.2020 (обновлено: 11:35 25.05.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая – РИА Новости. Кировский районный суд Астрахани приговорил местную жительницу к 2,5 годам лишения свободы условно за сексуальную связь с несовершеннолетним, сообщает СУСК России по Астраханской области.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об учительнице из школы №32.
По данным следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года женщина "вступила в половую связь с подростком, а также совершала в отношении него развратные действия". Уголовное дело было возбуждено по статьям "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и "Развратные действия".
"Приговором Кировского районного суда Астрахани местной жительнице назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на пять лет", - говорится в сообщении.
В середине февраля текущего года местные СМИ сообщили со ссылкой на мать одного из учеников астраханской школы №32, что учительница занималась сексом с девятиклассником, а компрометирующее видео стало предметом обсуждения в школе. Следователи начали проверку этой информации, а затем возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях.
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АстраханьАстраханская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Эх, были бы у меня такие училки! Было бы круто!
25 мая, 12:02
ЗЛОЙ ДЯДЕНЬКА
4650015
щас такие школьники (а особенно школьницы), что еще вопрос, кто кого совратил
25 мая, 12:32
Василий Иванович Чапаев
4410001
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