В Астрахани учительница получила условный срок за связь со школьником

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая – РИА Новости. Кировский районный суд Кировский районный суд Астрахани приговорил местную жительницу к 2,5 годам лишения свободы условно за сексуальную связь с несовершеннолетним, сообщает СУСК России по Астраханской области

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об учительнице из школы №32.

По данным следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года женщина "вступила в половую связь с подростком, а также совершала в отношении него развратные действия". Уголовное дело было возбуждено по статьям "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и "Развратные действия".

"Приговором Кировского районного суда Астрахани местной жительнице назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на пять лет", - говорится в сообщении.