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Туризм
2020-05-25T10:51
https://ria.ru/20200525/1571934067.html
Эксперты объяснили, как россияне в самоизоляции превращают дачи в курорты
https://cdn24.img.ria.ru/images/149967/24/1499672461_0:300:5760:3540_1036x0_80_0_0_de97d240d912714e8166c4e7f054ea64.jpg
РИА Новости

Эксперты объяснили, как россияне в самоизоляции превращают дачи в курорты

10:51 25.05.2020
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© Fotolia / baranqМолодая пара у компьютера
Молодая пара у компьютера
© Fotolia / baranq
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Спрос в интернете на бассейны, сауны и бани, а также садовые качели, лежаки и шезлонги в последние месяцы резко подскочил, говорится в исследовании "Яндекс.Маркет".
Эксперты изучили данные о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 апреля по 20 мая 2020 года и выяснили, чем интересовались клиенты перед началом летнего сезона.
Самый сильный всплеск спроса был зафиксирован на бассейны. "Интерес к ним начал расти в конце апреля. Чаще всего пользователи смотрели каркасные бассейны и были готовы потратить около 7500 рублей", - уточняется в исследовании. Сейчас этим товаром в целом интересуются больше, чем в прошлом году, а 5-7 мая спрос на него был почти в три раза выше, чем в 2019 году.
Еще клиенты сервиса выбирали садовую мебель - качели, лежаки и шезлонги. Также эксперты сервиса зафиксировали рост спроса в два раза на стройматериалы для сауны и бани, особенно на дымоходы, специальные двери и камни для печей. Кроме того, россияне стали чаще искать товары для пикника и барбекю, в частности грили, коптильни и мангалы.
Как отмечают эксперты, высокий рост спроса именно на эти категории дачных товаров может быть связан с эпидемиологической обстановкой и ограничениями в сфере туризма. По их мнению, пользователи стали больше времени уделять обустройству дачных участков и даже созданию "курортных зон" в своих загородных домах, чтобы компенсировать традиционные отпускные поездки.
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В целом, спрос на дачные товары в этом году начал расти раньше, чем в прошлом. Всплески интереса к категории были зафиксированы еще в марте, однако аномальный рост начался в конце апреля. "Пик пришелся на 18 мая — тогда количество переходов на предложения дачных товаров в интернет-магазинах было примерно на 60 процентов выше, чем 20 апреля. В целом в этом мае россияне примерно в 1,5 раза чаще интересуются дачными товарами, чем в прошлом году, и интерес к категории до сих пор остается высоким", - заключают специалисты.
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