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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T09:53
https://ria.ru/20200525/1571934025.html
В Молдавии хотят с 1 июня снять большинство ограничений
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571578438_0:252:3071:1979_1036x0_80_0_0_ef3824437ea2eab7ffbda37732d9ff33.jpg
РИА Новости

В Молдавии хотят с 1 июня снять большинство ограничений

09:36 25.05.2020 (обновлено: 09:53 25.05.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкОслабление карантинных мер в Кишиневе
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
© Sputnik
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Ослабление карантинных мер в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник заявил, что власти планируют с 1 июня снять большинство ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
"Мы решили предложить комиссии по ЧП в области здравоохранения с 1 июня открыть рынки и торговые центры, а также точки общественного питания, возобновить работу международного транспорта. Если они согласятся, то ограничения останутся в системе образования, а также сохранится запрет на массовые собрания", - сказал Додон.
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
24 мая, 16:50Распространение нового коронавируса
Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило семь тысяч человек
В то же время президент просит правительство оказать единовременную помощь пенсионерам в размере 700 леев (около 40 долларов) в период кризиса из-за пандемии. Также кабмин разработал новый пакет мер поддержки экономических агентов.
Ранее власти Молдавии сообщили о 7093 зарегистрированных случаях коронавируса, 250 из которых стал летальными.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Игорь ДодонВОЗМолдавияВ мире
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