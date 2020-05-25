В Молдавии хотят с 1 июня снять большинство ограничений

КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Президент Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник заявил, что власти планируют с 1 июня снять большинство ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса

"Мы решили предложить комиссии по ЧП в области здравоохранения с 1 июня открыть рынки и торговые центры, а также точки общественного питания, возобновить работу международного транспорта. Если они согласятся, то ограничения останутся в системе образования, а также сохранится запрет на массовые собрания", - сказал Додон.

В то же время президент просит правительство оказать единовременную помощь пенсионерам в размере 700 леев (около 40 долларов) в период кризиса из-за пандемии. Также кабмин разработал новый пакет мер поддержки экономических агентов.

Ранее власти Молдавии сообщили о 7093 зарегистрированных случаях коронавируса, 250 из которых стал летальными.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.