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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T09:51
https://ria.ru/20200525/1571933846.html
В Подмосковье еще 388 пациентов вылечились от COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015087_0:15:2952:1677_1036x0_80_0_0_3086dbd3e9cd3c18b37dc25ca11f7a7c.jpg
РИА Новости

В Подмосковье еще 388 пациентов вылечились от COVID-19

09:33 25.05.2020 (обновлено: 09:51 25.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники . Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Еще 388 пациентов вылечились от COVID-19 в Подмосковье, общее число выздоровевших достигло 5,9 тысячи человек, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
"В Московской области завершили лечение от коронавируса еще 388 заболевших. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Всего в регионе врачи вылечили от коронавируса 5908 человек, уточнили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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