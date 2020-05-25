В Подмосковье еще 388 пациентов вылечились от COVID-19

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Еще 388 пациентов вылечились от COVID-19 в Подмосковье, общее число выздоровевших достигло 5,9 тысячи человек, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
"В Московской области завершили лечение от коронавируса еще 388 заболевших. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Всего в регионе врачи вылечили от коронавируса 5908 человек, уточнили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.