Глава Минобороны Эстонии заявил о важности договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Договора об открытом небе и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по Договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
"У американцев есть и другие средства для сбора информации, в первую очередь спутники. Но для небольших стран, в том числе для Эстонии, этот договор имеет очень большую ценность", - сказал в понедельник Луйк эстонскому телевидению, выразив надежду, что соглашение еще удастся спасти. "Я считаю, что сейчас очень большую роль играют дипломаты, чтобы попытаться спасти этот договор. Если США все-таки выйдут, то нам всем придется решать, что делать дальше", - отметил министр.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.