Глава Минобороны Эстонии заявил о важности договора по открытому небу

"У американцев есть и другие средства для сбора информации, в первую очередь спутники. Но для небольших стран, в том числе для Эстонии, этот договор имеет очень большую ценность", - сказал в понедельник Луйк эстонскому телевидению, выразив надежду, что соглашение еще удастся спасти. "Я считаю, что сейчас очень большую роль играют дипломаты, чтобы попытаться спасти этот договор. Если США все-таки выйдут, то нам всем придется решать, что делать дальше", - отметил министр.