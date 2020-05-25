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2020-05-25T09:25
https://ria.ru/20200525/1571933649.html
Глава Минобороны Эстонии заявил о важности договора по открытому небу
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РИА Новости

Глава Минобороны Эстонии заявил о важности договора по открытому небу

09:25 25.05.2020
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© AFP 2020 / Lehtikuva / Markku UlanderМинистр обороны Эстонии Юри Луйк
Министр обороны Эстонии Юри Луйк
© AFP 2020 / Lehtikuva / Markku Ulander
Министр обороны Эстонии Юри Луйк . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая - РИА Новости. Договор по открытому небу важен для Эстонии и других небольших стран, которые, в отличие от США, не имеют других средств для контроля за военными объектами других государств, считает министр обороны балтийской республики Юри Луйк.
Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Договора об открытом небе и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по Договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
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"У американцев есть и другие средства для сбора информации, в первую очередь спутники. Но для небольших стран, в том числе для Эстонии, этот договор имеет очень большую ценность", - сказал в понедельник Луйк эстонскому телевидению, выразив надежду, что соглашение еще удастся спасти. "Я считаю, что сейчас очень большую роль играют дипломаты, чтобы попытаться спасти этот договор. Если США все-таки выйдут, то нам всем придется решать, что делать дальше", - отметил министр.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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РоссияЮри ЛуйкДональд ТрампЭстонияСШАВ мире
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