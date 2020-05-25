СМИ: в Ливию прибыли более 300 сирийских наемников из Турции

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 300 сирийских наемников прибыли в понедельник на территорию Ливию из Турции, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник в аэропорту ливийского города Мисрата.
Согласно источнику телеканала, два ливийских самолета, на борту которых находился в общей сложности 301 сирийский наемник, приземлились в понедельник утром в аэропорту Мисраты. Источник подчеркнул, что самолеты прилетели из Турции.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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