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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T09:37
https://ria.ru/20200525/1571933593.html
На Украине выявили 259 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036204_0:123:3072:1851_1036x0_80_0_0_f7af6f2647ae5c08be6be6475b76dd9b.jpg
РИА Новости

На Украине выявили 259 новых случаев заражения коронавирусом

09:26 25.05.2020 (обновлено: 09:37 25.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 25 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом за сутки на Украине выросло на 259 человек, до 21245, умерли еще шесть человек, заявил в понедельник на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболело 259 человек. Из них 16 детей и 43 медработника. Были госпитализированы 77 человек. Зафиксировано шесть летальных случаев. При этом выздоровели 126 человек. В целом за все время пандемии на Украине заболели 21245 людей, из них 1546 детей и 4112 медработников", - сказал Степанов на брифинге.
По его словам, за время пандемии всего в стране выздоровели 7234 человека, число летальных случаев составило 623.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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