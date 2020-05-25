На Украине выявили 259 новых случаев заражения коронавирусом

"За минувшие сутки заболело 259 человек. Из них 16 детей и 43 медработника. Были госпитализированы 77 человек. Зафиксировано шесть летальных случаев. При этом выздоровели 126 человек. В целом за все время пандемии на Украине заболели 21245 людей, из них 1546 детей и 4112 медработников", - сказал Степанов на брифинге.