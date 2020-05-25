На Украине выявили 259 новых случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 25 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом за сутки на Украине выросло на 259 человек, до 21245, умерли еще шесть человек, заявил в понедельник на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболело 259 человек. Из них 16 детей и 43 медработника. Были госпитализированы 77 человек. Зафиксировано шесть летальных случаев. При этом выздоровели 126 человек. В целом за все время пандемии на Украине заболели 21245 людей, из них 1546 детей и 4112 медработников", - сказал Степанов на брифинге.
По его словам, за время пандемии всего в стране выздоровели 7234 человека, число летальных случаев составило 623.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.