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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T10:21
https://ria.ru/20200525/1571933565.html
В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571654554_0:271:3072:1999_1036x0_80_0_0_eb1206aa74b2f5be2e031c32891858f1.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

09:24 25.05.2020 (обновлено: 10:21 25.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевГоспиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. За сутки в Москве умер 41 пациент с COVID-19, сообщает столичный оперативный штаб.
"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — уточняется в релизе.
Общее число жертв COVID-19 в городе увеличилось до 2034, почти 50 тысяч человек поправились, всего заразились более 160 тысяч.
В России выявили 344 481 инфицированного, из них больше 113 тысяч выздоровели, 3541 пациент скончался. Проведено более 8,6 миллиона тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваПроисшествия
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