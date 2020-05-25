В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. За сутки в За сутки в Москве умер 41 пациент с COVID-19, сообщает столичный оперативный штаб.

"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — уточняется в релизе.

Общее число жертв COVID-19 в городе увеличилось до 2034, почти 50 тысяч человек поправились, всего заразились более 160 тысяч.

В России выявили 344 481 инфицированного, из них больше 113 тысяч выздоровели, 3541 пациент скончался. Проведено более 8,6 миллиона тестов.