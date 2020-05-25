Медики в Крыму просят доплат за работу с потенциально больными COVID-19

"На данных встречах сотрудники, записавшие данное видео, требовали расширить критерии выплат по COVID-19. С активной группой было принято решение сформировать предложения по внесению изменений в региональные и федеральные постановления и обратиться с этими предложением поэтапно, на первом этапе - к главе республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову", - прокомментировали видеообращение медиков журналистам в центре.