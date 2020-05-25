Медики в Крыму просят доплат за работу с потенциально больными COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Сотрудники одной из подстанций скорой помощи Симферополя записали видеообращение к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой расширить критерии дополнительных выплат, включив в них работу с потенциально больными COVID-19, предложения направлены главе региона, сообщили в региональном Центре медицины катастроф.
Специальную федеральную надбавку врачам, медсестрам, фельдшерам и санитарам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, установили по предложению президента РФ Владимира Путина в размере, соответственно, 80 тысяч, 50 тысяч и 25 тысяч рублей, выплаты должны были поступить медикам по всей стране до 15 мая.
На видео, которое размещено в YouTube, сотрудники подстанции номер 1 скорой помощи Симферополя утверждают, что они никаких доплат не получали, а в постановлении о надбавках "есть выплаты всем работникам скорой помощи, работающим с лицами группы риска - это та же пневмония и температура". Они просят Аксенова пересмотреть постановление, касающееся скорой помощи. "Выплаты должны получить все работники", - зачитал обращение к главе Крыма один из медиков.
Рабочая встреча с коллективом подстанции №1 с участием министра здравоохранения республики состоялась 18 мая, а в 20 мая - с участием руководителя ГБУЗ "Центр медицины катастроф и Скорой медицинской помощи", сообщили в центре (оказывает скорую медицинскую помощь в регионе).
"На данных встречах сотрудники, записавшие данное видео, требовали расширить критерии выплат по COVID-19. С активной группой было принято решение сформировать предложения по внесению изменений в региональные и федеральные постановления и обратиться с этими предложением поэтапно, на первом этапе - к главе республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову", - прокомментировали видеообращение медиков журналистам в центре.
По данным организации, все текущие причитающиеся надбавки сотрудникам скорой медицинской помощи Крыма были планово выплачены 20 мая. Общая сумма выплат превысила 542 тысячи рублей. Следующие выплаты будут осуществлены в конце месяца, сообщается на странице центра в Facebook.
В Крыму на утро воскресенья зарегистрировано 340 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период 153 человека.
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