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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T13:27
https://ria.ru/20200525/1571933401.html
Заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571933146_0:27:640:387_1036x0_80_0_0_4397b8f94fd69f6c203852fd4683602d.jpg
РИА Новости
Заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
2020-05-25T13:27
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=76033624&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571933146_0:27:640:387_1200x0_80_0_0_58cbe85d2487ecbced3b951d3b055a28.jpg
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Заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция

13:27 25.05.2020
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Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По последним данным, в России за весь период выявлено 353 427 пациентов с COVID-19, из них более 118 тысяч вылечились, 3633 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинОбщество
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