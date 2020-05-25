2020-05-25T13:27
2020-05-25T13:27
https://ria.ru/20200525/1571933401.html
Заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571933146_0:27:640:387_1036x0_80_0_0_4397b8f94fd69f6c203852fd4683602d.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
2020-05-25T13:27
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=76033624&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571933146_0:27:640:387_1200x0_80_0_0_58cbe85d2487ecbced3b951d3b055a28.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571933146_45:0:597:414_1200x0_80_0_0_ab1c9be746221fac6bb9ec7f96a31bdd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571933146_114:0:528:414_1200x0_80_0_0_0a40a97cc8a322706a623e22e7b7728c.jpg
PT4M54S
Заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По последним данным, в России за весь период выявлено 353 427 пациентов с COVID-19, из них более 118 тысяч вылечились, 3633 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.