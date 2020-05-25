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Названы три симптома сердечного приступа
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РИА Новости

Названы три симптома сердечного приступа

09:19 25.05.2020 (обновлено: 11:47 25.05.2020)
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© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце
© Depositphotos / stevanovicigor
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер в комментарии немецкому изданию Focus назвал три симптома, по которым можно распознать приближающийся сердечный приступ.
По его словам, необходимо срочно вызывать скорую помощь, если человек ощущает сдавленность в груди, как будто на грудную клетку "сел слон". Вторым признаком является боль, которая распространяется на шею и левую руку. Также в некоторых случаях приближающийся приступ может проявиться сильной болью в животе.
Ландмессер подчеркнул, что особенно стоит насторожиться, если к этим симптомам прибавляется одышка и тревожность. Он добавил, что шансы пережить приступ резко возрастают, если своевременно распознать состояние.
Также врач отметил, что при такой симптоматике человек может принять аспирин.
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Ульф ЛандмессерЗдоровье - Общество
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