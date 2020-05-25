Названы три симптома сердечного приступа

По его словам, необходимо срочно вызывать скорую помощь, если человек ощущает сдавленность в груди, как будто на грудную клетку "сел слон". Вторым признаком является боль, которая распространяется на шею и левую руку. Также в некоторых случаях приближающийся приступ может проявиться сильной болью в животе.