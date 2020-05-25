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2020-05-25T13:25
https://ria.ru/20200525/1571933346.html
Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за ситуации с COVID-19
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РИА Новости

Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за ситуации с COVID-19

09:18 25.05.2020 (обновлено: 13:25 25.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на Москву. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бюджет Москвы недополучил уже 160 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"На текущий момент бюджет города уже потеряли почти 160 миллиардов рублей. У нас минус 7% доходов относительно прошлого года, тогда как, согласно планам, мы должны были вырасти на 8%, по сравнению с 2019 годом", - сказал Ефимов.
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По его словам, ожидается, что всего из-за пандемии бюджет недополучит около 600 миллиардов рублей.
"Например, уже сегодня нефтегазовая отрасль забирает ту переплату по налогам, которую компании сделали на основании результатов прошлого года. Кроме того, существенную сумму своей прибыли недополучат финансовый и банковский секторы – во-первых, из-за курсовых разниц, а во-вторых, из-за снижения деловой активности. Снизились темпы выдачи потребительских и ипотечных кредитов. В целом коронакризис так или иначе затронул всех, и нам всем вместе придется бороться с его последствиями", - добавил заммэра.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Ефимовым >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Ефимов (политик)МоскваЭкономика
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