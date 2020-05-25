Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за ситуации с COVID-19

"На текущий момент бюджет города уже потеряли почти 160 миллиардов рублей. У нас минус 7% доходов относительно прошлого года, тогда как, согласно планам, мы должны были вырасти на 8%, по сравнению с 2019 годом", - сказал Ефимов.

"Например, уже сегодня нефтегазовая отрасль забирает ту переплату по налогам, которую компании сделали на основании результатов прошлого года. Кроме того, существенную сумму своей прибыли недополучат финансовый и банковский секторы – во-первых, из-за курсовых разниц, а во-вторых, из-за снижения деловой активности. Снизились темпы выдачи потребительских и ипотечных кредитов. В целом коронакризис так или иначе затронул всех, и нам всем вместе придется бороться с его последствиями", - добавил заммэра.