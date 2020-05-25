Кудрин назвал основные цели развития России после пандемии

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пандемия коронавируса внесла коррективы в исполнение объявленных президентом РФ нацпроектов и достижение национальных целей, теперь эти приоритеты надо пересмотреть, и сосредоточиться на четырех самых важных из них, уверен глава Алексей Кудрин. Пандемия коронавируса внесла коррективы в исполнение объявленных президентом РФ нацпроектов и достижение национальных целей, теперь эти приоритеты надо пересмотреть, и сосредоточиться на четырех самых важных из них, уверен глава Счетной палаты РФ

"Пандемия продемонстрировала нам всем, что есть четыре безусловные стратегические цели: 1) мы хотим быть здоровыми и жить долго; 2) мы хотим не быть бедными и чтобы наши доходы росли; 3) нам нужна растущая инновационная, в том числе цифровая, экономика; 4) нам нужны адекватные вызовам времени госуправление и институты. Остальные цели, безусловно, важны, но производны от вышеупомянутых", - написал Кудрин в статье в газете " Коммерсант ".

Под этот новый набор национальных целей должен быть пересобран и инструментарий их достижения - нацпроекты, отмечает Кудрин. "Нацпроекты должны быть увязаны с наццелями, их мероприятия должны прямым образом влиять на достижение наццелей, чего сегодня не происходит", - написал он.

Меньшее количество приоритетов, по его словам, позволит сфокусировать на их достижении "нерезиновые" государственные ресурсы. "При этом остальные поставленные задачи должны синхронизироваться с нынешним контекстом и быть соответственно пролонгированы, отодвинуты на 2026, 2028 или даже 2030 год", - считает Кудрин.

Часть уже реализуемых инициатив, по его мнению, можно продолжить, если они будут соответствовать новой общей логике. "Некоторые стоит приостановить и отложить, в отдельных случаях — заменить на другие решения, которые сегодня выглядят более эффективными. Это нормальная практика гибкого госуправления, ориентированного на главный результат — удовлетворенность граждан", - пояснил он.

"Не вызывает никаких сомнений необходимость различных антикризисных мер и нацплана по восстановлению экономики. Но эти задачи должны синхронизироваться со стратегическим контуром. До 2024 года осталось лишь четыре года, на протяжении которых нужно еще минимум год-полтора преодолевать последствия кризиса", - написал Кудрин.