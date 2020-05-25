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2020-05-25T13:25
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Заммэра Москвы рассказал о ситуации в экономике
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РИА Новости

Заммэра Москвы рассказал о ситуации в экономике

09:14 25.05.2020 (обновлено: 13:25 25.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы убирает улицу в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает улицу в Москве
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ситуация в экономике Москвы не является критической, хотя большая часть предприятий не может полноценно работать, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Вы знаете, оценивать ее (ситуацию в экономике Москвы - ред.) хорошо невозможно: большая часть предприятий все еще не может полноценно работать. <...> Но и говорить о критической ситуации я бы не стал - и на федеральном уровне, и на уровне правительства столицы принято несколько пакетов мер поддержки бизнеса", - сказал он.
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По его словам, пока только промышленные предприятия и строительные компании постепенно возвращаются к нормальному режиму, но даже у них есть ряд ограничений, в том числе, менеджмент работает в удаленном режиме.
"Если же говорить про сферу услуг, то, к большому нашему сожалению, она пока полностью закрыта от прямого обслуживания клиентов, работая только на доставку и дистанционные услуги, и это сказывается на их финансовом состоянии, а значит – и на всех экономических показателях города, мы знаем по тем обращениям, которые поступают от предпринимателей, косвенно видим через доходы бюджета", - добавил заммэра.
Он отметил, что власти внимательно ведут мониторинг того, как предприниматели пользуются мерами поддержки, и в ближайшее время обсудят анализ их эффективности. "В случае необходимости и мы, и федеральные коллеги готовы идти на дополнительные шаги для помощи бизнесу", - отметил Ефимов.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Ефимовым >>
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