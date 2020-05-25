Заммэра Москвы рассказал о ситуации в экономике

"Если же говорить про сферу услуг, то, к большому нашему сожалению, она пока полностью закрыта от прямого обслуживания клиентов, работая только на доставку и дистанционные услуги, и это сказывается на их финансовом состоянии, а значит – и на всех экономических показателях города, мы знаем по тем обращениям, которые поступают от предпринимателей, косвенно видим через доходы бюджета", - добавил заммэра.