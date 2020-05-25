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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T09:11
https://ria.ru/20200525/1571933103.html
Минздрав Узбекистана не исключил возврата к жесткому карантину
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823270_0:102:3074:1831_1036x0_80_0_0_1f19d3c8316ae449179ed5d61c4ea6e2.jpg
РИА Новости

Минздрав Узбекистана не исключил возврата к жесткому карантину

09:11 25.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедик и пациент
Медик и пациент
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медик и пациент . Архивное фото
ТАШКЕНТ, 25 мая - РИА Новости. Власти Узбекистана могут вернуться к условиям жесткого карантина, если число инфицированных коронавирусом COVID-19 будет расти, заявил в понедельник первый заместитель министра здравоохранения Баходыр Юсупалиев.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев выросло до 3180, тринадцать пациентов скончались, 2565 выздоровели. В воскресенье всего было зафиксировано 49 новых случаев COVID-19.
"Если уровень заболеваемости продолжит расти в таком темпе, мы вернемся к жесткому карантину", - сказал Юсупалиев в интервью интернет-изданию kun.uz. Он отметил, что в последнее время в Узбекистане ежедневно фиксируется до 60 новых случаев заражения.
Юсупалиев сообщил, что сегодня вероятность распространения вируса в Узбекистане больше, так как население уже не в полной мере соблюдает правила карантинных мер. "Следует признать, что коронавирус больше выявляется среди тех, кто работает", - уточнил первый замминистра. По его словам, Минздрав обладает полной информацией по каждому новому случаю заражения и держит ситуацию под контролем, но "ситуация может измениться за миг".
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"В данный момент мы должны быть крайне бдительными. К осени может наблюдаться еще одна волна коронавируса", - добавил Юсупалиев.
Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм - ношения масок, соблюдения социальной дистанции. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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