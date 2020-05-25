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2020-05-25T09:08
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Шторм оставил без света более 60 тысяч строений на западе Австралии
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РИА Новости

Шторм оставил без света более 60 тысяч строений на западе Австралии

09:08 25.05.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 60 тысяч строений остались без света на территории штата Западная Австралия в результате мощного шторма, сообщает телеканал ABC.
Сильнее всего стихия ощущалась в южной части штата. Шторм сопровождался большими волнами и сильным ветром, порывы которого достигали 36 метров в секунду. В результате в некоторых районах были повалены линии электропередач, деревья, с крыш домов сорвана кровля. О пострадавших в результате разгула стихии не сообщается.
По данным телеканала, в районе столицы штата города Перт без света остались около 44 тысяч домов. Также пострадали районы, расположенные в западной части штата. В частности, в портовом городе Джералдтон шторм обесточил около 13 тысяч строений. Позднее местным службам удалось восстановить электроснабжение в некоторых районах, однако в понедельник утром без света остаются около 47 тысяч домов.
Как сообщается, в местную службу по чрезвычайным ситуациям поступили несколько сотен звонков.
Метеорологическая служба предупредила, что сильный ветер может продолжится в южных регионах штата до вторника.
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