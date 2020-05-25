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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T09:06
https://ria.ru/20200525/1571932964.html
В Воронежской области выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823270_0:102:3074:1831_1036x0_80_0_0_1f19d3c8316ae449179ed5d61c4ea6e2.jpg
РИА Новости

В Воронежской области выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом

09:06 25.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 55, общее количество случаев превысило 1,5 тысячи, сообщает правительство региона.
"В понедельник, 25 мая, официально подтверждено заражение 55 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1518 человек. Умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1010 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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