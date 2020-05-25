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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T09:06
https://ria.ru/20200525/1571932849.html
В России провели более 8,9 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В России провели более 8,9 миллиона тестов на коронавирус

09:04 25.05.2020 (обновлено: 09:06 25.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 8,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 287 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 8,9 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 287 тысяч человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России провели 260 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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