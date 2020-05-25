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2020-05-25T16:27
https://ria.ru/20200525/1571932660.html
Кудрин рассказал, без чего невозможно развитие экономики в России
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РИА Новости

Кудрин рассказал, без чего невозможно развитие экономики в России

09:25 25.05.2020 (обновлено: 16:27 25.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские регионы получают значительный объем дотаций из федерального бюджета, но могут самостоятельно распоряжаться лишь небольшой долей этих средств; без расширения самодостаточности регионов развитие экономики в России невозможно, уверен глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин.
"Сегодня из почти трех процентов ВВП трансфертов из федерального бюджета в бюджеты регионов лишь около 0,7% ВВП — необусловленные дотации на выравнивание, которыми субъекты могут располагать, исходя из своего понимания ситуации. Без расширения самостоятельности регионов и их ресурсной базы вкупе со значительным увеличением необусловленных трансфертов из центра развитие невозможно", — написал Кудрин в статье в газете "Коммерсант".
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"Борьба с вирусом, которая демонстрирует сотни локальных решений в борьбе с глобальным вызовом, сделала настолько очевидным, что у всех регионов — свои обстоятельства, что федерализация, большая вариативность законодательства и регулирования становятся очевидно необходимыми", — отметил глава Счетной палаты.
По его словам, отдельный важный вопрос, который властям придется решать после пандемии, — разработка стратегии развития агломераций и метрополий, чтобы обеспечить здоровье их жителей без потери агломерационного эффекта, связанного в том числе с высокой плотностью населения и контактов между людьми в больших городах.
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Алексей КудринСчетная палата РФЭкономика
Популярные комментарии
так Кудрин был сколько лет при власти ? он систему сделал такой, а теперь ее критикует, ну насмешил...
25 мая, 09:42
Даша Светлая
5500004
Без чего??? Это итак понятно! Без грамотных специалистов в своих областях, вот без чего! А не «эффективных» менеджеров, коих полно развелось.
25 мая, 09:43
Дик Котов
3900001
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