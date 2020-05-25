Кудрин рассказал, без чего невозможно развитие экономики в России

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские регионы получают значительный объем дотаций из федерального бюджета, но могут самостоятельно распоряжаться лишь небольшой долей этих средств; без расширения самодостаточности регионов развитие экономики в России невозможно, уверен глава Российские регионы получают значительный объем дотаций из федерального бюджета, но могут самостоятельно распоряжаться лишь небольшой долей этих средств; без расширения самодостаточности регионов развитие экономики в России невозможно, уверен глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин

"Сегодня из почти трех процентов ВВП трансфертов из федерального бюджета в бюджеты регионов лишь около 0,7% ВВП — необусловленные дотации на выравнивание, которыми субъекты могут располагать, исходя из своего понимания ситуации. Без расширения самостоятельности регионов и их ресурсной базы вкупе со значительным увеличением необусловленных трансфертов из центра развитие невозможно", — написал Кудрин в статье в газете "Коммерсант".

"Борьба с вирусом, которая демонстрирует сотни локальных решений в борьбе с глобальным вызовом, сделала настолько очевидным, что у всех регионов — свои обстоятельства, что федерализация, большая вариативность законодательства и регулирования становятся очевидно необходимыми", — отметил глава Счетной палаты.