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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T08:57
https://ria.ru/20200525/1571932607.html
В Хабаровском крае умер еще один пациент с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015087_0:15:2952:1677_1036x0_80_0_0_3086dbd3e9cd3c18b37dc25ca11f7a7c.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае умер еще один пациент с COVID-19

08:57 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 25 мая – РИА Новости. Число скончавшихся пациентов, у которых тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, в Хабаровском крае выросло до десяти, за сутки умер еще один житель, сообщает минздрав региона.
"Всего в крае зарегистрировано 1633 случая заболевания, из них 10 закончились смертью пациентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из всех заболевших 691 человек выздоровел.
По данным минздрава, на стационарном лечении находятся 659 пациентов, из них 10 - в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, 273 получают лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции. У 60% заболевание протекает в легкой форме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Хабаровский крайОбщество
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