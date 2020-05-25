В Хабаровском крае умер еще один пациент с COVID-19

ХАБАРОВСК, 25 мая – РИА Новости. Число скончавшихся пациентов, у которых тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, в Число скончавшихся пациентов, у которых тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, в Хабаровском крае выросло до десяти, за сутки умер еще один житель, сообщает минздрав региона.

"Всего в крае зарегистрировано 1633 случая заболевания, из них 10 закончились смертью пациентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из всех заболевших 691 человек выздоровел.

По данным минздрава, на стационарном лечении находятся 659 пациентов, из них 10 - в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, 273 получают лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции. У 60% заболевание протекает в легкой форме.