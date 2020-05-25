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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T09:20
https://ria.ru/20200525/1571932565.html
В Греции начался четвертый этап снятия ограничений из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571894461_0:447:2847:2048_1036x0_80_0_0_33db319ae29f1f1405e0ba93a2a4a9e2.jpg
РИА Новости

В Греции начался четвертый этап снятия ограничений из-за коронавируса

08:58 25.05.2020 (обновлено: 09:20 25.05.2020)
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкЛюди на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Люди на городском пляже Алимос в пригороде Афин
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Люди на городском пляже Алимос в пригороде Афин
АФИНЫ, 25 мая - РИА Новости. Четвёртый этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса COVID-19, начинается в понедельник в Греции - откроются таверны, рестораны, кафе и бары, возобновятся поездки на острова.
Неделю назад, 18 мая, были разрешены поездки жителей Греции по всей континентальной части страны, а также на островах Крит и Эвбея. Теперь отменяются последние ограничения на поездки по стране и возобновляется авиа- и паромное сообщение с островами.
Поэтапная отмена ограничений началась с 4 мая. Весь план рассчитан пока на два месяца при условии, что ситуация с распространением коронавируса не ухудшится, в случае увеличения числа заболевших правительство вернет ограничения. Однако пока план выполняется с опережением. В субботу, 16 мая, на две недели раньше запланированного из-за 40-градусной жары были открыты 515 организованных пляжей, а с 17 мая верующим разрешили присутствовать на воскресной литургии. С 18 мая открылись археологические объекты, зоопарки и ботанические сады.
Открытие ресторанов, кафе и таверн было одним из самых ожидаемых в Греции, поскольку их посещение является традицией. Предприятия общественного питания в Греции открываются на две недели раньше запланированного срока. До этого посетители могли брать еду и кофе навынос или заказать их доставку домой.
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С понедельника рестораны, таверны, кафе смогут обслуживать клиентов за столиками на открытом воздухе.
"Имеющийся на сегодня опыт показывает, что там, где мы открываем экономическую и социальную деятельность организованно и в соответствии с правилами здравоохранения, результаты являются положительными", - заявил журналистам чиновник правительства.
Для предприятий общепита установлен ряд гигиенических и санитарных мер, которые должны соблюдаться как владельцами магазинов, так и посетителями. Для персонала заведения обязательно использовать маску или защитную маску, а клиентам рекомендуется использовать маски, хотя и не обязательно.
За столиком может быть максимум шесть человек, хотя в случае семьи с несовершеннолетними детьми ограничений нет. Власти призывают греков ходить в таверны пока только семьей, а не для встреч с дальними знакомыми.
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Количество посетителей заведения ограничивается - один посетитель на два квадратных метра полезной площади. Минимальное расстояние между столами устанавливается от 70 сантиметров до 1,7 метра, в зависимости от расположения стульев.
Для того чтобы стимулировать потребительский спрос, правительство Греции снижает на пять месяцев НДС с 24% до 13% на кофе и безалкогольные напитки. Помимо этого, до конца лета продлено снижение на 40% арендной платы.
Для поддержки сферы туризма, транспорта, общественного питания и культуры предусмотрены и другие льготы, в частности, снижается с 24% до 13% НДС на билеты на все виды транспорта.
Возобновление авиационного и паромного сообщения с островами будет сопровождаться введением новых правил. Пассажиры обязаны носить маски во время всего путешествия. Заполняемость паромов ограничена 50%, пассажиры обязаны держать дистанцию в полтора метра.
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С 25 мая возобновится и туристическая деятельность - разрешён яхтинг.
В Греции первый заболевший был выявлен 26 февраля, а с 14 марта были введены жесткие ограничения, была практически остановлена экономика страны во имя спасения жизней граждан. Ещё до появления первого инфицированного были отменены карнавалы, в том числе крупнейший в Греции в Патрах. Благодаря заранее принятым мерам ситуация в Греции выглядит намного лучше, чем в других европейских странах с аналогичным населением. В Греции от COVID-19 умер 171 человек, подтверждены 2878 случаев инфицирования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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