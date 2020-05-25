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2020-05-25T08:56
https://ria.ru/20200525/1571932507.html
Армия Хафтара заявила о задержании в Триполи боевика ИГ* из Сирии
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РИА Новости

Армия Хафтара заявила о задержании в Триполи боевика ИГ* из Сирии

08:56 25.05.2020
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© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
Военнослужащие Ливийской национальной армии. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара заявила, что задержала в Триполи боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*, прибывшего из Сирии.
"Подразделения ливийских арабских вооруженных сил задержали в Триполи боевика ИГ* из Сирии Мухаммеда ар-Рувейдани, известного также как Абу Бакр ар-Рувейдани, одного из наиболее опасных боевиков ИГ* в Сирии. Он прибыл в Ливию при поддержке турецкой разведки как командир (группировки - ред.) "Файлак аш-Шам", - написал официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари в Facebook.
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По его словам, задержанный "воевал на стороне формирований Правительства национального согласия, которыми командуют турецкие офицеры".
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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