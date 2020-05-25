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В больнице в Партизанске потушили пожар
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РИА Новости

В больнице в Партизанске потушили пожар

08:54 25.05.2020 (обновлено: 15:53 25.05.2020)
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
"В 15.20 (08.20 мск) полностью ликвидировали пожар", - сказал собеседник агентства.
Ранее в МЧС сообщили, что кровля приемного покоя загорелась на площади 300 квадратных метров в Партизанской городской больнице Приморья, эвакуировали 74 человека, в том числе 18 сотрудников. Пострадавших на пожаре в больнице Партизанска нет, эвакуированы все пациенты, отмечали в минздраве края. Эвакуированных больных перевели в отдельное здание терапевтического корпуса, два тяжелых пациента переводятся в сопровождении врача реаниматолога в больницу Находки. Больных коронавирусом среди пациентов нет.
СК и прокуратура начали проверку. На пожаре работают около 40 человек личного состава и 10 единиц техники.
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