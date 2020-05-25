В больнице в Партизанске потушили пожар

Ранее в МЧС сообщили, что кровля приемного покоя загорелась на площади 300 квадратных метров в Партизанской городской больнице Приморья, эвакуировали 74 человека, в том числе 18 сотрудников. Пострадавших на пожаре в больнице Партизанска нет, эвакуированы все пациенты, отмечали в минздраве края. Эвакуированных больных перевели в отдельное здание терапевтического корпуса, два тяжелых пациента переводятся в сопровождении врача реаниматолога в больницу Находки. Больных коронавирусом среди пациентов нет.