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2020-05-25T18:01
https://ria.ru/20200525/1571932415.html
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
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РИА Новости

Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования

08:52 25.05.2020 (обновлено: 18:01 25.05.2020)
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© Фото : пресс-служба ЦИКПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
© Фото : пресс-служба ЦИК
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, рассказала в интервью "Российской газете" председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она уточнила, что в масштабах страны подобный формат применяться не будет.

"Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее московской технологии", - сказала Памфилова.

По ее словам, регион, выразивший желание провести голосование в электронном виде, должен "защитить" в ЦИК свою готовность выполнить все требования.
Как объяснила глава ведомства, дистанционное электронное голосование позволит гражданам проголосовать вне пределов своих округов без посещения избирательного участка.
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23 мая, 18:04
В ЦИК рассказали о выборе технологии для электронного голосования
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Элла ПамфиловаЦИК РФПолитика
Популярные комментарии
Самый прикол будет потом в статистике, что центры типа Мск, Екат и т.д. будет явка обычная, а в глухих деревнях, где один телефон, и тот на столбе у кучи заготовленных дров на зиму, будет явка порядка 90% в электронном виде и все "ЗА"!
25 мая, 09:25
Дмитрий Кузьмичев
5470305
А поначалу говорили, что по поправкам голосовать электронно не будем. Через месяц - два окажется, что готовы голосовать все регионы, а через три окажется, что мы все уже проголосовали.
25 мая, 09:43
Oleg Gorbunov
5340703
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