Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, рассказала в интервью "Российской газете" председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она уточнила, что в масштабах страны подобный формат применяться не будет.
"Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее московской технологии", - сказала Памфилова.
По ее словам, регион, выразивший желание провести голосование в электронном виде, должен "защитить" в ЦИК свою готовность выполнить все требования.
Как объяснила глава ведомства, дистанционное электронное голосование позволит гражданам проголосовать вне пределов своих округов без посещения избирательного участка.