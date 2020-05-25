В Алтайском крае за сутки выявили 81 заболевшего COVID-19

НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Восемьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Восемьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае , два человека скончались, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"За минувшие сутки к 50 территориям края, где был обнаружен вирус, прибавилось еще две – Усть-Пристанский и Заринский районы. Зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Из всех новых случаев в Барнауле – 21, Рубцовске – 12, Тюменцевском районе – 8, Новоалтайске – 3, Змеиногорском районе – 3, Горняке – 3, Курьинском районе – 3, Заринском районе – 3, Павловском районе – 2, Бийске – 2, Бийском районе – 2, Первомайском районе – 2, Крутихинском районе – 2, Камне-на-Оби – 2, Михайловском районе – 2, Ребрихинском районе – 2, Усть - Пристанском районе – 2. В Заринске, Рубцовском, Советском, Тальменском районе, Благовешенском, Солонешенском и Алейском районе – по одному.

"На 25 мая общее число заболевших 1406 человек, в том числе 155 детей… Тяжелых больных - 36, из них подключены к аппаратам ИВЛ 15 пациентов. Выздоровело – 639 человек, из них трое за прошедшие сутки", - сообщает штаб.

По данным властей, за прошедшие сутки зафиксированы два случая смерти пациентов с коронавирусом. Проводятся паталогоанатомические исследования. Оба пациента имели ряд тяжелых соматических заболеваний, отметили в штабе.

Под меднаблюдением и на самоизоляции в Алтайском крае находятся 5790 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 17 957 человек. Всего в крае на коронавирус обследовано более 75 тысяч человек.