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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T08:51
https://ria.ru/20200525/1571932358.html
В Алтайском крае за сутки выявили 81 заболевшего COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае за сутки выявили 81 заболевшего COVID-19

08:51 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Восемьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, два человека скончались, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"За минувшие сутки к 50 территориям края, где был обнаружен вирус, прибавилось еще две – Усть-Пристанский и Заринский районы. Зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Из всех новых случаев в Барнауле – 21, Рубцовске – 12, Тюменцевском районе – 8, Новоалтайске – 3, Змеиногорском районе – 3, Горняке – 3, Курьинском районе – 3, Заринском районе – 3, Павловском районе – 2, Бийске – 2, Бийском районе – 2, Первомайском районе – 2, Крутихинском районе – 2, Камне-на-Оби – 2, Михайловском районе – 2, Ребрихинском районе – 2, Усть - Пристанском районе – 2. В Заринске, Рубцовском, Советском, Тальменском районе, Благовешенском, Солонешенском и Алейском районе – по одному.
"На 25 мая общее число заболевших 1406 человек, в том числе 155 детей… Тяжелых больных - 36, из них подключены к аппаратам ИВЛ 15 пациентов. Выздоровело – 639 человек, из них трое за прошедшие сутки", - сообщает штаб.
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По данным властей, за прошедшие сутки зафиксированы два случая смерти пациентов с коронавирусом. Проводятся паталогоанатомические исследования. Оба пациента имели ряд тяжелых соматических заболеваний, отметили в штабе.
Под меднаблюдением и на самоизоляции в Алтайском крае находятся 5790 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 17 957 человек. Всего в крае на коронавирус обследовано более 75 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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