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РИА Наука
2020-05-25T11:08
https://ria.ru/20200525/1571932327.html
Ученый рассказал об эксперименте с рыбами в невесомости
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РИА Новости

Ученый рассказал об эксперименте с рыбами в невесомости

08:49 25.05.2020 (обновлено: 11:08 25.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбитатели крупнейшего в Европе центра океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ
Обитатели крупнейшего в Европе центра океанографии и морской биологии Москвариум на ВДНХ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Эксперименты с рыбами на борту Международной космической станции показали, что у них возникают аналогичные сухопутным животным проблемы в невесомости, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
"Мы участвовали в японском эксперименте с рыбами на МКС. Выяснилось, что рыбы в невесомости страдают от таких же проблем, что и сухопутные животные", - сказал он.
Как отметил Сычев, ученые полагали, что этого не должно быть, так как рыбы в воде и так находятся в состоянии невесомости.
"Однако у них выявлено такое количество различных изменений в органах, мышцах и костях, что это наталкивает на неутешительную мысль: невесомость гораздо серьезнее, чем нам кажется. Пока мы не знаем, насколько эти изменения обратимы для рыб, и как длительно они не будут так важны для их жизнедеятельности, как у сухопутных животных", - пояснил он.
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Сычев также рассказал об участии российских ученых в серии американских экспериментов Rodent Research с мышами на МКС.
"Для нас это интересно по одной простой причине - мышей спускают на Землю не живыми, а уже препарированными. Ведь на нашем биоспутнике "Бион-М" мыши испытывают стресс при посадке и, соответственно, эффекты пребывания в космосе у них смазываются. Кроме того, у американцев часть экспериментов идет с самками", - отметил он.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Сычевым >>
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РИА НаукаВладимир СычевМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
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