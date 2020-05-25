Ученый рассказал об эксперименте с рыбами в невесомости

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Эксперименты с рыбами на борту Эксперименты с рыбами на борту Международной космической станции показали, что у них возникают аналогичные сухопутным животным проблемы в невесомости, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв

"Мы участвовали в японском эксперименте с рыбами на МКС. Выяснилось, что рыбы в невесомости страдают от таких же проблем, что и сухопутные животные", - сказал он.

Как отметил Сычев, ученые полагали, что этого не должно быть, так как рыбы в воде и так находятся в состоянии невесомости.

"Однако у них выявлено такое количество различных изменений в органах, мышцах и костях, что это наталкивает на неутешительную мысль: невесомость гораздо серьезнее, чем нам кажется. Пока мы не знаем, насколько эти изменения обратимы для рыб, и как длительно они не будут так важны для их жизнедеятельности, как у сухопутных животных", - пояснил он.

Сычев также рассказал об участии российских ученых в серии американских экспериментов Rodent Research с мышами на МКС.