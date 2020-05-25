При хлопке газа в жилом доме в Казани пострадала женщина

УФА, 25 мая - РИА Новости. Один человек пострадал в Один человек пострадал в Казани при хлопке газа в квартире в пятиэтажке, жильцы эвакуированы, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану

По данным ведомства, в 6.40 мск спасателям поступило сообщение о хлопке газа в многоквартирном жилом доме 18 на улице Волгоградской Московского района Казани.

"По прибытию пожарных установлено, что произошел хлопок бытового газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в трёхкомнатной квартире на пятом этаже без дальнейшего горения. Пострадала хозяйка квартиры, личность устанавливается. Производится эвакуация людей", - информирует ГУ МЧС по Татарстану.

В ведомстве уточнили, что эвакуированы 52 человека, 10 из них дети.

"Для эвакуированных создали ПВР (пункт временного размещения – ред.) на базе школы, состояние дома оценит специальная комиссия. На данный момент жителям первого и четвëртого подъездов разрешили вернуться в свои квартиры", - пояснили в ГУ МЧС по региону.