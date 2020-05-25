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2020-05-25T08:43
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При хлопке газа в жилом доме в Казани пострадала женщина
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РИА Новости

При хлопке газа в жилом доме в Казани пострадала женщина

08:43 25.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
УФА, 25 мая - РИА Новости. Один человек пострадал в Казани при хлопке газа в квартире в пятиэтажке, жильцы эвакуированы, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.
По данным ведомства, в 6.40 мск спасателям поступило сообщение о хлопке газа в многоквартирном жилом доме 18 на улице Волгоградской Московского района Казани.
"По прибытию пожарных установлено, что произошел хлопок бытового газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в трёхкомнатной квартире на пятом этаже без дальнейшего горения. Пострадала хозяйка квартиры, личность устанавливается. Производится эвакуация людей", - информирует ГУ МЧС по Татарстану.
В ведомстве уточнили, что эвакуированы 52 человека, 10 из них дети.
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"Для эвакуированных создали ПВР (пункт временного размещения – ред.) на базе школы, состояние дома оценит специальная комиссия. На данный момент жителям первого и четвëртого подъездов разрешили вернуться в свои квартиры", - пояснили в ГУ МЧС по региону.
В минздраве Татарстана РИА Новости сообщили, что пострадавшая госпитализирована в больницу №7 Казани с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и различными ожогами.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
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