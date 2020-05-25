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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-25T09:04
https://ria.ru/20200525/1571932112.html
Цены на нефть растут после снижения на фоне политической напряженности
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825900_0:216:3256:2048_1036x0_80_0_0_3cc63371a1e8d4ab4b3ce0c3be31d770.jpg
РИА Новости

Цены на нефть растут после снижения на фоне политической напряженности

09:04 25.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные станки-качалки компании "Татнефть"
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные станки-качалки компании "Татнефть" . Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно растут после снижения на фоне опасений за ухудшение отношений между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,26% - до 35,22 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,78%, до 33,51 доллара за баррель.
Предприятие по переработке углеводородного сырья компании СИБУР
Вчера, 08:00Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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В понедельник цены на сырье демонстрируют коррекционный рост после снижения в ходе торгов пятницы на фоне опасений за напряженность в отношениях между США и Китаем в связи с планами Пекина ввести закон о нацбезопасности в Гонконге, и возможностью ответных санкций со стороны Вашингтона.
Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошёл в повестку дня открывшейся в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга.
Как ранее сообщала South China Morning Post, законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
"Внимание, вероятно, будет сосредоточено на ВСНП, поскольку дискуссии ... продолжаются. Геополитика привлекает внимание, так как отношения США и Китая по-прежнему представляют собой риск снижения на рынках", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКэрри ЛэмЦены на нефтьВсекитайское собрание народных представителейКитайBrentСШАЭкономика
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