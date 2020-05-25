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2020-05-25T08:35
https://ria.ru/20200525/1571932058.html
Власти Гонконга заявили об угрозе терроризма на фоне новых протестов
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РИА Новости

Власти Гонконга заявили об угрозе терроризма на фоне новых протестов

08:35 25.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГосударственные флаги КНР и Гонконга
Государственные флаги КНР и Гонконга
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Случаи терроризма в Гонконге увеличиваются, а деятельность, наносящая ущерб национальной безопасности, становится все более распространенной и неуправляемой, заявил секретарь Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли.
"В прошлом году насилие в Гонконге усиливалось, во многих случаях применялись взрывчатые вещества и огнестрельное оружие. В городе растет терроризм, все более распространенной становится деятельность, которая наносит ущерб национальной безопасности, такая как (призывы – ред.) за "независимость Гонконга", - заявил Джон Ли.
Джон Ли подчеркнул, что "общество наполнено насилием и утратило мир, всего за несколько месяцев Гонконг превратился из одного из самых безопасных городов на планете в город, окутанный тенью насилия".
Он также сообщил, что прошедшие 24 мая протесты сопровождались радикальными и насильственными действиями, протестующие выражали ярость, разрушая магазины, блокируя дороги, пострадали мирные граждане и сотрудники полиции.
Участники акции протеста в Гонконге. 24 мая 2020
24 мая, 18:17
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По его словам, все это "доказывает необходимость и безотлагательность решения, которое должно быть рассмотрено Всекитайским собранием народных представителей".
"Я полностью поддерживаю проект решения ВСНП о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в Гонконге, которое позволит Гонконгу вернуться на правильный путь, обеспечивая его долгосрочное процветание и стабильность", - добавил он.
В воскресенье в Гонконге после нескольких месяцев относительно спокойной обстановки прошли массовые антиправительственные протесты, для разгона которых сотрудники полиции применяли слезоточивый газ и водометы, были задержаны более 180 человек. Люди вышли на улицы, протестуя против рассмотрения на сессии в китайском парламенте проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг".
Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге
24 мая, 10:34
В МИД Китая заявили о необходимости решить вопрос безопасности в Гонконге
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга. Как ранее сообщала South China Morning Post, законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
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Кэрри ЛэмВсекитайское собрание народных представителейГонконгВ мире
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