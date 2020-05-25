Власти Гонконга заявили об угрозе терроризма на фоне новых протестов

ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Случаи терроризма в Случаи терроризма в Гонконге увеличиваются, а деятельность, наносящая ущерб национальной безопасности, становится все более распространенной и неуправляемой, заявил секретарь Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли.

"В прошлом году насилие в Гонконге усиливалось, во многих случаях применялись взрывчатые вещества и огнестрельное оружие. В городе растет терроризм, все более распространенной становится деятельность, которая наносит ущерб национальной безопасности, такая как (призывы – ред.) за "независимость Гонконга", - заявил Джон Ли.

Джон Ли подчеркнул, что "общество наполнено насилием и утратило мир, всего за несколько месяцев Гонконг превратился из одного из самых безопасных городов на планете в город, окутанный тенью насилия".

Он также сообщил, что прошедшие 24 мая протесты сопровождались радикальными и насильственными действиями, протестующие выражали ярость, разрушая магазины, блокируя дороги, пострадали мирные граждане и сотрудники полиции.

По его словам, все это "доказывает необходимость и безотлагательность решения, которое должно быть рассмотрено Всекитайским собранием народных представителей".

"Я полностью поддерживаю проект решения ВСНП о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в Гонконге, которое позволит Гонконгу вернуться на правильный путь, обеспечивая его долгосрочное процветание и стабильность", - добавил он.

В воскресенье в Гонконге после нескольких месяцев относительно спокойной обстановки прошли массовые антиправительственные протесты, для разгона которых сотрудники полиции применяли слезоточивый газ и водометы, были задержаны более 180 человек. Люди вышли на улицы, протестуя против рассмотрения на сессии в китайском парламенте проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг".