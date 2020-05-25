Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T08:32
https://ria.ru/20200525/1571931991.html
В Приморье двое взрослых и ребенок погибли при падении машины в реку
https://cdn23.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:36:3072:1764_1036x0_80_0_0_c098f7e0b49a85fe9f75210f5776aa88.jpg
РИА Новости

В Приморье двое взрослых и ребенок погибли при падении машины в реку

08:32 25.05.2020
2168
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Двое взрослых и их полуторагодовалый ребенок погибли в ДТП при падении машины в реку в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что в воскресенье семья - двое взрослых и двое детей - возвращалась из поселка Кавалерово, где гостила у родственников, в город Уссурийск. В районе 181-го километра трассы "Осиновка-Рудная Пристань" автомобиль Toyota Caldina потерял управление и упал в реку "Уссури". При опрокидывании из салона автомобиля выбросило 11-летнюю девочку. Она была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Полиция начала проверку.
Место ДТП на блокпосту в Алматы
Вчера, 04:22
В Алма-Ате полицейский погиб при наезде пьяного водителя на блокпост
"В результате ДТП погибли двое взрослых и их 1,5-годовалый ребенок...По факту происшествия следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", - сообщает СУСК РФ по региону.
Сотрудники МЧС достали машину из воды, на месте происшествия работают следователи.
2101320
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Приморье упал в реку автомобиль с тремя людьми
Автомобиль скорой помощи
В Башкирии стеклоподъемник убил ребенка
Полицейский
Житель Вологодской области получил 13 лет колонии за убийство дочери
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Спасатели обнаружили тело пропавшей в Мурманской области девочки. Кадры СК
В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки
Министр обороны Японии Таро Кого в маске
Японские политики положили начало новой масочной моде из-за COVID-19
Водка
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье отец с детьми ушел в лес, чтобы переждать эпидемию COVID-19
Работа студентов в больницах
О работе студентов в "ковидных" госпиталях
Сотрудник полиции
Во Владивостоке застрявший на парковке мужчина повредил восемь машин
Кадр из фильма Назад в будущее 2
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
Кадры с места убийства 14-летней девочки в Пензе
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
Владимир Стрючков
Экс-главу Минздрава Пензенской области осудили за изнасилование
Рубли
В Москве при жесткой нехватке средств рассмотрят вопрос заимствований
Полицейский
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
Лента новостейМолния