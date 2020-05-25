В Приморье двое взрослых и ребенок погибли при падении машины в реку

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Двое взрослых и их полуторагодовалый ребенок погибли в ДТП при падении машины в реку в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что в воскресенье семья - двое взрослых и двое детей - возвращалась из поселка Кавалерово, где гостила у родственников, в город Уссурийск. В районе 181-го километра трассы "Осиновка-Рудная Пристань" автомобиль Toyota Caldina потерял управление и упал в реку "Уссури". При опрокидывании из салона автомобиля выбросило 11-летнюю девочку. Она была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Полиция начала проверку.
"В результате ДТП погибли двое взрослых и их 1,5-годовалый ребенок...По факту происшествия следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", - сообщает СУСК РФ по региону.
Сотрудники МЧС достали машину из воды, на месте происшествия работают следователи.