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2020-05-25T08:26
https://ria.ru/20200525/1571931842.html
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков

08:26 25.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОтвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Украинские силовики вторые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в понедельник РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 23 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 24 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
24 мая, 15:45
В ЛНР сообщили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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