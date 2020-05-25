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2020-05-25T08:25
https://ria.ru/20200525/1571931805.html
В центры госуслуг в Москве за два дня записались более 20 тысяч человек
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РИА Новости

В центры госуслуг в Москве за два дня записались более 20 тысяч человек

08:25 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Зона доступа к единому порталу государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 20 тысяч человек за два дня записались в центры госуслуг Москвы, которые возобновили работу на фоне смягчения ограничений по коронавирусу.
"Сегодня 88 центров госуслуг "Мои Документы" возобновили работу. За два дня работы предварительной записи порядка 20 тысяч москвичей подали заявку на получение необходимых документов и услуг", - сообщает пресс-служба многофункциональных центров столицы.
Отмечается, что для горожан исключительно по предварительной записи доступно 144 услуги. Особой популярностью у горожан пользуются услуги социального направления. Всего в день центры госуслуг готовы принимать около 30 тысяч человек.
"Сейчас все доступные в центрах услуги предоставляются по экстерриториальному принципу. 6 услуг оказывают сотрудники МВД, которые ведут прием в офисах "Мои Документы". Для регистрации по месту жительства или по месту пребывания можно обратиться в открытые офисы по территориальному признаку с учетом закрепленных к ним центрам. Выдача всех документов, в том числе по ранее поданным заявлениям, осуществляется также по предзаписи. Если заявитель подал документы в офис, который еще закрыт, получить результат можно в соответствующем ему открытом центре", - уточняется в материале.
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Сообщается, что в 17 офисах "Мои Документы" по предварительной записи для юридических лиц доступно оформление документов по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимое имущество. Для физических лиц зарегистрировать объекты недвижимости, находящиеся за пределами столицы, можно в центре госуслуг районов Нижегородский и Лефортово. 84 услуги по-прежнему доступны в электронном виде на порталах mos.ru, gosuslugi.ru и на сайтах других ведомств.
"Специалисты центров, которые открылись для заявителей, прошли тест на коронавирус. Получение услуг в офисах организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Помещения офисов оборудованы рециркуляторами, а в окнах приема установлены стекла-экраны, для дополнительной защиты нанесена разметка социальной дистанции. Окна для записи распределены таким образом, чтобы избежать скопления людей: на выдачу документов один временный слот составит 15 минут, на прием и оформление бумаг – 45 минут", - говорится в сообщении.
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
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Отмечается, что сотрудники обеспечены медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими салфетками. В начале рабочего дня всем работникам измеряют температуру тела и ее контроль ведется каждые 4 часа. Сотрудники с повышенной температурой к работе не допускаются. Рассадка во время приема в центре осуществляется через одно окно для соблюдения социальной дистанции. В помещении центров все посетители должны использовать медицинские маски и перчатки. Важно приходить точно к назначенному времени. Если у посетителя повышена температура, то центры госуслуг не смогут его принять.
"На официальном сайте центров госуслуг "Мои Документы" md.mos.ru в специальном разделе "Госуслуги в период режима повышенной готовности" представлена вся необходимая информация по порядку предоставления услуг", - говорится в сообщении.
"Здесь можно узнать, как оформить предварительную запись, ознакомиться со списком открытых центров и предоставляемых услуг, а также изучить перечень электронных услуг. Районные центры "Мои Документы" открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00. Задать вопрос или получить консультацию по оформлению государственной услуги можно, обратившись в Единую справочную службу по телефону: +7 (495) 777-77-77", - говорится в материале.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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