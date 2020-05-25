Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T08:20
https://ria.ru/20200525/1571931634.html
В Воронеже на площадке возведения медцентра обработали спецтехнику
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571842830_14:0:1440:802_1036x0_80_0_0_2dac22d1215fff5373629481370bf227.jpg
РИА Новости

В Воронеже на площадке возведения медцентра обработали спецтехнику

08:20 25.05.2020
173
© Минобороны РФСтроительство медцентра Минобороны в Воронеже
Строительство медцентра Минобороны в Воронеже
© Минобороны РФ
Строительство медцентра Минобороны в Воронеже. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа обработали более 100 единиц техники на площадке возведения многопрофильного медцентра в Воронеже, сообщает Минобороны РФ.
"Специалисты войск РХБ защиты выполняют круглосуточное дежурство на объекте строительства, проводят специальную очистку объектов, подъездных дорог и тяжелой строительной техники. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провели специальную обработку более 100 единиц специальной строительной, военной и гражданской техники на площадке возведения многопрофильного медицинского центра в Воронеже", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сводный отряд РХБ защиты прибыл в Воронеж из Курской области для обеспечения бесперебойной работы при возведении нового многопрофильного медцентра.
Строительство многофункционального медицинского центра Министерства обороны РФ
22 мая, 14:42
В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
020002
Обсудить 0
Курская областьВоронежОбщество
Рекомендуем
Сотрудники МЧС
В Приморье двое взрослых и ребенок погибли при падении машины в реку
Пуско-наладочные работы в новой газовой котельной ОАО СИЗ в Екатеринбурге
На Амурском ГПЗ рассказали о массовом намазе работников
Сотрудник полиции
Во Владивостоке застрявший на парковке мужчина повредил восемь машин
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Почти всех пропавших в январе — марте в России детей нашли
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко хочет обсудить с Си Цзиньпином сотрудничество в ракетостроении
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В центры госуслуг в Москве за два дня записались более 20 тысяч человек
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Роскачество оценило соблюдение масочного режима в магазинах
Автомобили службы Яндекс Такси
В администрации президента не поддержали проект о работе такси
Работа студентов в больницах
О работе студентов в "ковидных" госпиталях
Водка
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на COVID-19
Медицинский работник
В Южной Корее за сутки выявили 16 заболевших COVID-19
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
В Пензенской области с июня начнут делать тесты на антитела к COVID-19
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Врачи рассказали о вспышке COVID-19 на вагоноремонтном заводе в Воронеже
Космонавт Сергей Волков на МКС
На МКС может появиться новая российская оранжерея
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
Лента новостейМолния