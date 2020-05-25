В Воронеже на площадке возведения медцентра обработали спецтехнику

"Специалисты войск РХБ защиты выполняют круглосуточное дежурство на объекте строительства, проводят специальную очистку объектов, подъездных дорог и тяжелой строительной техники. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провели специальную обработку более 100 единиц специальной строительной, военной и гражданской техники на площадке возведения многопрофильного медицинского центра в Воронеже", - говорится в сообщении.