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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T08:19
https://ria.ru/20200525/1571931592.html
В Южной Корее за сутки выявили 16 заболевших COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571824002_0:165:3116:1918_1036x0_80_0_0_4fbd9e571a3e70ce5060445a5188d090.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки выявили 16 заболевших COVID-19

08:19 25.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
СЕУЛ, 25 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 16 случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число зараженных выросло до 11 206, скончались 267 человек, сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики.
Ранее сообщалось о 266 жертвах. По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 воскресенья мск), 13 из 16 новых случаев имеют локальное происхождение, а три завезены из-за границы.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 13 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 226, что составляет более 91%. Анализы 19 089 человек пока в работе, всего после проверки на коронавирус отрицательные результаты обнаружены более чем у 796 тысяч человек. Число жертв возросло до 267, больше всего жертв в Тэгу (183) и провинции Кёнсан-Пукто (54), где был эпицентр крупнейшей вспышки вируса в стране. Еще 19 человек погибли в центральной провинции Кёнгидо.
Число зараженных в Сеуле возросло до 774, в Тэгу – 6874, 1377 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 766 человек - в провинции Кёнгидо. Более 5,2 тысячи человек (46,6%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 79,8% случаев. По меньшей мере 1215 случаев завезли из-за границы, из них 88,2% - южнокорейские граждане.
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На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 519 зараженных. Для всех прибывающих из-за границы в стране действует двухнедельный карантин, а с 11 мая им всем также делают обязательный тест на коронавирус вне зависимости от страны прилета и наличия симптомов.
Число заражений, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет уже не менее 233. Вирус распространился в заведениях с большим количеством меняющихся посетителей, списков которых владельцы клубов не составляли. В связи с этой ситуацией власти проверили более уже 82 тысячи человек. С 11 мая правительство страны ввело анонимное тестирование на COVID-19, где нужно лишь оставить свой номер телефона или другой вид связи, чтобы было, куда прислать результат.
Власти, чтобы найти всех, кто мог контактировать с зараженными, отслеживают мобильные данные, данные банковских карт и систем видеонаблюдения. Правительство также выпустило рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня, власти призывают жителей "не терять бдительности", даже если количество новых зараженных идет на спад.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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