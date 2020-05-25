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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T08:15
https://ria.ru/20200525/1571931492.html
В Узбекистане выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1036x0_80_0_0_e93b0097593e14137803768e1ed21ae1.jpg
РИА Новости

В Узбекистане выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

08:14 25.05.2020 (обновлено: 08:15 25.05.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ТАШКЕНТ, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 16 и достигло 3,18 тысячи, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В воскресенье число зарегистрированных случаев выросло до 3164, скончались 13 пациентов, 2565 выздоровели.
"По состоянию на 25 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3180", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В воскресенье всего было зафиксировано 49 новых случаев COVID-19, в субботу – 79, в пятницу – 69.
По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 602 пациента с COVID-19, в том числе трое - в тяжелом состоянии.
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Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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