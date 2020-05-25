В Узбекистане выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

ТАШКЕНТ, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 16 и достигло 3,18 тысячи, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В воскресенье число зарегистрированных случаев выросло до 3164, скончались 13 пациентов, 2565 выздоровели.

"По состоянию на 25 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3180", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В воскресенье всего было зафиксировано 49 новых случаев COVID-19, в субботу – 79, в пятницу – 69.

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 602 пациента с COVID-19, в том числе трое - в тяжелом состоянии.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.