Роскачество оценило соблюдение масочного режима в магазинах

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские покупатели и продавцы в целом соблюдают в магазинах масочный режим, который был введен из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении Белгорода. Российские покупатели и продавцы в целом соблюдают в магазинах масочный режим, который был введен из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении Роскачества по итогам мониторинга магазинов Москвы

С 12 мая в Москве действует обязательный масочный и перчаточный режимы в торговых точках, общественных местах и в транспорте, включая такси. Введение таких мер связано с распространением коронавируса. Использование средств индивидуальной защиты является обязательным и в ряде других российских регионов. Роскачество отмечает, что продавцам для работы в подобных условиях были направлены рекомендации, разработанные Минпромторгом РФ.

Все магазины были расположены в Москве и Белгороде. "Как оказалось по итогам, и покупатели, и продавцы по большей части соблюдают направленные против COVID-19 меры", - добавляет организация.

В то же время Роскачество все же отмечает ряд аспектов, которые были зафиксированы в рамках мониторинга. "Так, в магазинах сетей "Магнит" и "Лента" отсутствовали объявления о необходимости носить маски. Правда, в последней соответствующие требования передавались по громкой связи", - отмечается в сообщении.

"Что касается цен на СИЗ, то самые дешевые (не считая бесплатных) маски продавались в Globus (20 рублей), самые дорогие - в "Азбуке Вкуса", самая низкая стоимость на перчатки была в "Атак", наиболее высокая - в AB Daily (129 рублей за пару)", - указывает Роскачество.