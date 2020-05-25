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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T08:43
https://ria.ru/20200525/1571931395.html
Роскачество оценило соблюдение масочного режима в магазинах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570463400_0:141:3077:1872_1036x0_80_0_0_2b3a9c5489f2e0c791f96ebb328c2ece.jpg
РИА Новости

Роскачество оценило соблюдение масочного режима в магазинах

08:36 25.05.2020 (обновлено: 08:43 25.05.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские покупатели и продавцы в целом соблюдают в магазинах масочный режим, который был введен из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении Роскачества по итогам мониторинга магазинов Москвы и Белгорода.
С 12 мая в Москве действует обязательный масочный и перчаточный режимы в торговых точках, общественных местах и в транспорте, включая такси. Введение таких мер связано с распространением коронавируса. Использование средств индивидуальной защиты является обязательным и в ряде других российских регионов. Роскачество отмечает, что продавцам для работы в подобных условиях были направлены рекомендации, разработанные Минпромторгом РФ.
"Специалисты Роскачества решили выяснить, соблюдается ли гражданами масочный режим, и следуют ли продавцы рекомендациям Минпромторга, проведя мониторинг в магазинах 15 торговых сетей: Eurospar, "Азбука Вкуса", AB Daily, "Пятерочка", "Атак", "Вкусвилл", "Магнит", Billa, "Перекресток", Globus, "Лента", Metro Cash & Carry, "О'кей", "Дикси" и "Ашан", - говорится в сообщении.
Все магазины были расположены в Москве и Белгороде. "Как оказалось по итогам, и покупатели, и продавцы по большей части соблюдают направленные против COVID-19 меры", - добавляет организация.
Продавец ЦУМа в Москве в защитной маске
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В то же время Роскачество все же отмечает ряд аспектов, которые были зафиксированы в рамках мониторинга. "Так, в магазинах сетей "Магнит" и "Лента" отсутствовали объявления о необходимости носить маски. Правда, в последней соответствующие требования передавались по громкой связи", - отмечается в сообщении.
"Что касается цен на СИЗ, то самые дешевые (не считая бесплатных) маски продавались в Globus (20 рублей), самые дорогие - в "Азбуке Вкуса", самая низкая стоимость на перчатки была в "Атак", наиболее высокая - в AB Daily (129 рублей за пару)", - указывает Роскачество.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВкусВиллРоскачествоПятерочка (сеть магазинов)Азбука вкусаДиксиМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Магнит (компания-ритейлер)АшанМоскваБелгородЭкономика
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