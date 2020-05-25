В больнице Партизанска ликвидировали открытое горение

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на месте пожара в больнице Партизанска, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Ранее в МЧС сообщили, что кровля приемного покоя загорелась на площади 300 квадратных метров в Партизанской городской больнице Приморья, эвакуировали 74 человека, в том числе 18 сотрудников. Пострадавших на пожаре в больнице Партизанска нет, эвакуированы все пациенты, отмечали в минздраве края. Эвакуированных больных перевели в отдельное здание терапевтического корпуса, два тяжелых пациента переводятся в сопровождении врача реаниматолога в больницу Находки. Больных коронавирусом среди пациентов нет. Пожар локализован на 300 квадратных метрах.
"Открытое горение ликвидировано, идет осмотр и проливка конструкций", - сказал собеседник агентствва.
Как сообщалось ранее, СК и прокуратура начали проверку. На пожаре работают около 40 человек личного состава и 10 единиц техники.