В Таиланде за сутки выявили два случая заражения коронавирусом

БАНГКОК, 25 мая – РИА Новости. В Таиланде в понедельник выявлены два новых заражения коронавирусом и одна смерть от инфекции, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня зарегистрировано два случая заражения..., еще одна смерть от коронавирусной инфекции", - сказал он.

"Скончалась гражданка Таиланда 68 лет, страдавшая диабетом и гипертонией, а также болезнью почек. Женщина поступила в больницу в конце марта в связи с болезнью почек, однако 14 апреля у нее было обнаружено заражение коронавирусом. Пациентка скончалась 24 мая от осложнений хронических заболеваний на фоне коронавирусной инфекции" - сказал Висануйотхин.

"Заражение коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки обнаружено у двух женщин. Одна из них, гражданка Китая 46 лет – жена ранее заболевшего и зарегистрированного пациента, гражданина Италии. Она заразилась от мужа, вместе с которым находилась на Пхукете. Вторая пациентка – гражданка Таиланда 55 лет, профессиональная массажистка тайского массажа, вернувшаяся в страну 20 мая вывозным авиарейсом из России", - сообщил он, добавив, что симптомов заболевания ни у одной из двух новых пациенток пока нет.

Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 25 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3 042 человека, общее количество умерших от коронавирусной инфекции теперь 57, полностью выздоровевших – 2 928 человек, в больницах на лечении находятся 57 человек.