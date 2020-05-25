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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T08:06
https://ria.ru/20200525/1571931293.html
В Таиланде за сутки выявили два случая заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570729889_0:314:3072:2042_1036x0_80_0_0_c9ffdc905e51bce142dadc4283321311.jpg
РИА Новости

В Таиланде за сутки выявили два случая заражения коронавирусом

08:06 25.05.2020
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© REUTERS / Athit PerawongmethaЗабор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке. Архивное фото
БАНГКОК, 25 мая – РИА Новости. В Таиланде в понедельник выявлены два новых заражения коронавирусом и одна смерть от инфекции, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня зарегистрировано два случая заражения..., еще одна смерть от коронавирусной инфекции", - сказал он.
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"Скончалась гражданка Таиланда 68 лет, страдавшая диабетом и гипертонией, а также болезнью почек. Женщина поступила в больницу в конце марта в связи с болезнью почек, однако 14 апреля у нее было обнаружено заражение коронавирусом. Пациентка скончалась 24 мая от осложнений хронических заболеваний на фоне коронавирусной инфекции" - сказал Висануйотхин.
"Заражение коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки обнаружено у двух женщин. Одна из них, гражданка Китая 46 лет – жена ранее заболевшего и зарегистрированного пациента, гражданина Италии. Она заразилась от мужа, вместе с которым находилась на Пхукете. Вторая пациентка – гражданка Таиланда 55 лет, профессиональная массажистка тайского массажа, вернувшаяся в страну 20 мая вывозным авиарейсом из России", - сообщил он, добавив, что симптомов заболевания ни у одной из двух новых пациенток пока нет.
Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 25 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3 042 человека, общее количество умерших от коронавирусной инфекции теперь 57, полностью выздоровевших – 2 928 человек, в больницах на лечении находятся 57 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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