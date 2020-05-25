Во Владивостоке застрявший на парковке мужчина повредил восемь машин

"Из-за отсутствия ключа выйти с территории паркинга он не смог. Молодой человек в сердцах повредил оборудование помещения, а также восемь автомашин. Разбив стекло автомашины Volkswagen Touareg, он проник в салон и расположился в ней для ночевки", - говорится в сообщении.