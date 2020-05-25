Во Владивостоке застрявший на парковке мужчина повредил восемь машин

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Застрявший на подземной парковке мужчина повредил восемь машин и заночевал в одной из них во Владивостоке, сообщает управление МВД по региону.
Один из жителей сообщил в полицию, что на подземной парковке жилого дома на улице Толстого во Владивостоке неизвестный мужчина повредил автомобили и оборудование парковки.
Полицейские установили, что мужчина 1990 года рождения, выходя из дома, перепутал этажи и спустился на лифте в подземную автопарковку.
"Из-за отсутствия ключа выйти с территории паркинга он не смог. Молодой человек в сердцах повредил оборудование помещения, а также восемь автомашин. Разбив стекло автомашины Volkswagen Touareg, он проник в салон и расположился в ней для ночевки", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что "гражданин признал свою вину и принес извинения владельцам поврежденных автомашин". Всем пострадавшим он выплатил денежную компенсацию за материальный ущерб.
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